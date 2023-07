Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en un pozo de León

Imagen de archivo de la Guardia Civil M.MORALEJO

La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de una mujer de 56 años cuyo cadáver fue hallado el sábado con síntomas de violencia en el interior de un pozo dentro de un terreno de su propiedad, en Reliegos, localidad perteneciente al municipio leonés de Santas Martas.

Según informaron a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno, una amiga de la víctima denunció el pasado viernes por la noche su desaparición, ya que le extrañó no saber nada de ella desde primera hora de la mañana de ese mismo día. A partir del momento de la denuncia, se estableció un operativo de búsqueda que concluyó a primera hora de la tarde del sábado con el hallazgo del cadáver en un pozo ubicado en una finca de su propiedad en la que la víctima se dedicaba a la agricultura.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y el juzgado que instruye el caso ha decretado el secreto del sumario. No obstante, fuentes de la investigación quisieron precisar que no hay antecedentes de violencia de género en el historial de la mujer fallecida y que, en un primer análisis, no parece que esa sea la causa del suceso, aunque los investigadores insistieron en que explorarán todas las líneas para intentar esclarecer el caso con la mayor celeridad. Según algunos medios, las investigaciones se centran ahora en la búsqueda de dos hombres que residían en la vivienda de la mujer. Katia S.P. regentaba un negocio de agricultura ecológica y compartía su día a día con voluntarios y personas a las que alojaba en su casa de forma ocasional o temporal.