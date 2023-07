Los 13 artículos de opinión para entender qué pasó el 23J

Carlos Luján | EUROPAPRESS

Fernando Salgado

«Ni Pedro Sánchez ni todavía menos Núñez Feijoo parecen contar a priori con apoyos para formar Gobierno. Asoma el fantasma del bloqueo y de la repetición de elecciones. El día después se presenta interesante»

Xosé Luis Barreiro Rivas

«España entra en una situación, si no dramática, sí extremadamente preocupante. Porque, lejos de corregir las graves derivas de la Frankenstein, aumentará la carga que tiene la gobernación sobre el modelo constitucional al que España debería retornar, pero no quiso. Y eso significa que el coste de la gobernabilidad subirá hasta la absoluta irracionalidad»

Enrique Clemente

«Todo indica que nos encaminamos a una situación de bloqueo, aunque Sánchez intentará gobernar, jugando con la amenaza que supondría la entrada de Vox en el gobierno si hay repetición electoral. Lo que hay que descartar es que los socialistas se abstengan para facilitar la investidura de Feijoo»

Ana Pontón

«O compromiso do BNG é firme, por iso tendemos a man para negociar un goberno que peche a porta a un executivo que implica retroceso en todos os eidos e para avanzar nas solucións aos problemas de Galiza que será, unha vez máis, a prioridade política da nosa representación no Congreso. Neste sentido, no que dependa do Bloque imos facer todo o posible para descartar un escenario de repetición de eleccións»

Fernando Hidalgo

«¿Y qué ha podido pasar para que fallasen las encuestas que le daban al Partido Popular más de 150 escaños? Es fácil pensar que al final Vox ha sido una compañía tóxica para la formación de Feijoo. Durante la campaña, los de Abascal han montado líos suficientes como para producir una movilización final de los electores socialistas que les han permitido evitar el desastre al que parecían abocados»

Francisco Espiñeira

«Puigdemont se encargará de torpedear las ilusiones de Núñez Feijoo, pero el precio que puede exigir a Sánchez puede ser tan exorbitado que incluso el actual presidente tenga que decir que no»

Erika Jaráiz Gulías

«El rechazo del sanchismo, el enfado con Sánchez, no era tanto fruto de sus políticas públicas como de su necesidad de alianzas; no fue Sánchez, fue su incapacidad para frenar el protagonismo de aquellos que los ciudadanos de centro no quieren que protagonicen la política española. Y a ese clavo ardiendo se agarró el Partido Popular de Feijoo para reconducir a esos votantes a su espacio, aun a sabiendas de que necesitarían contar con Abascal»

Rubén Santamarta

«Igual que resulta temerario convertir unas elecciones municipales en primera vuelta de unas generales, es atrevido presumir que lo sucedido este domingo pueda tener su reflejo en las autonómicas gallegas, las siguientes en llegar (si es que no hay una repetición electoral, que nada puede descartarse)»

Manuel Lago

«A cidadanía española foi quen de parar a onda de extrema dereita que avanzaba por Europa. É un resultado extraordinario, que pon en valor a resposta cívica fronte á barbarie. O Goberno de coalición de esquerda mostrou cal é a forma de impedir que os ultras cheguen aos gobernos: facer políticas públicas en favor das maiorías sociais»

Nieves Lagares

«El PP ha subido gracias a la desaparición de Ciudadanos y a la caída de Vox, pero Feijoo no ha sido capaz de llegar a los votantes del PSOE que tanto anhelaba, y sobre todo, no ha conseguido aglutinar a votantes que sus alcaldes y presidentes de comunidad han conseguido hace apenas tres meses»

Xosé Carlos Caneiro

«España sigue en medio de una tormenta que parece no finalizar. Parecía que todo estaba encaminado y las encuestas así lo pronosticaban. Incluso al principio de la noche electoral de ayer la dirección estaba clara: gobernaría la derecha en España. Yo siempre creí que si el PP estuviera por encima de los 155 diputados gobernaría solo. Si bajase de esa cantidad tendría que arreglárselas para gobernar con aquellos que les prestasen su apoyo»

Pedro Puy

«A polarización social, mediática e política déixanos atrás unha campaña electoral quente, non só climatoloxicamente. As maiorías e minorías non teñen mudado. Só se ten constatado unha maior concentración do voto nos partidos tradicionais, pero ao mesmo tempo unha apreciable resistencia dos máis extremos á dereita e á esquerda, xunto cos independentistas (agás en Galicia, onde o respaldo ao seu expresidente foi notable)»

José Manuel Lage Tuñas

«La España progresista dejó reflejado que no quiere ruido, que la bronca perjudica. Manda un claro mensaje en favor de la unidad, de la construcción de un espacio político que sepa mirar más allá de las diferencias y se centre en los puntos de unión para construir, de crear políticas en beneficio de la mayoría social»