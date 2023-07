Barbón ofrece Asturias como dique por la igualdad si hay una involución en España

Adrián Barbón, durante su discurso de investidura este martes J.L. Cereijido | EFE

El presidente del principado en funciones y candidato a la reelección, el socialista Adrián Barbón, afirmó ayer en la primera sesión del pleno para su investidura que si hay una mara de involución en España, quiere que su gobierno sea «dique y rompeolas a favor de la igualdad». Barbón ofreció alcanzar «cuanto antes» un acuerdo por la igualdad que blinde los avances acumulados, en el que se reconozca expresamente la violencia machista y que garantice el mantenimiento de fondos y recursos para combatirla.

Barbón es el único candidato a la presidencia de Asturias. La votación se producirá hoy y para alcanzar los 23 escaños que dan la mayoría absoluta necesita los 19 del PSOE, los 3 de Convocatoria por Asturias-IU y el de la diputada de Podemos, Covadonga Tomé. De no ser así, la votación se repetirá el viernes y será elegido por mayoría simple.

Ayer, el candidato aseguró que todavía no sabía si «será reelegido presidente el miércoles o el viernes porque no conoce lo que va hacer la diputada de Podemos». «Hay 22 votos garantizados. Pero es verdad que depende que sea la primera jornada, el 19 de julio, o sea la segunda votación, el 21 de julio, de una diputada de Podemos que su partido acordó en sus órganos que tiene que votar a favor, pero que ella no ha concretado si va a votar a favor por cuestiones de diferencias que tienen internas Podemos, que a mí no me corresponde entrar en ello, ni mucho menos», indicó.

Respecto a los avances en la negociación con Convocatoria con Asturias para la formación del Ejecutivo, Adrián Barbón incidió en que debe ser discreto, pero indicó que «ve buena sintonía en torno a un Gobierno progresista», recoge Europa Press.

Preguntado si contempla la entrada de Podemos en ese futuro Gobierno, Barbón indicó que con el que hay avances es con Convocatoria por Asturias y añadió que su mayor obsesión es que el Gobierno sea «estable». «Para dar estabilidad al Gobierno lo primero que tenemos que hacer es dar estabilidad a las formaciones», puntualizó Barbón, antes de asegurar que el uno de agosto sí ya habrá nuevo Gobierno en el principado.

Por su parte, Tomé considera sorprendente las llamadas insistentes al diálogo y al consenso lanzadas por el presidente en funciones cuando con la formación morada «ha sido bastante poco intenso».

Al término de la primera sesión del debate de investidura y a 24 horas de que se lleve a cabo la primera votación para la elección del candidato, Tomé reconoció que aún no ha decidido si apoyará la investidura de Barbón o si se abstendrá, porque esa cuestión «depende de la militancia». En concreto, del proceso de votación telemática convocado por el grupo parlamentario, enfrentado con la dirección regional de Podemos.

En su amplio discurso sin límite de tiempo, Barbón defendió «las buenas perspectivas económicas de Asturias», con las inversiones de grandes empresas como ArcelorMittal, los datos de empleo (los más altos en doce años), los récords de exportaciones y de cifras turísticas. Insistió en la transición ecológica «como un revulsivo inversor» y en el compromiso con la ciencia y la innovación». Desde el punto de vista de las infraestructuras, dijo que pretende convertir Asturias «en el gran polo logístico del Cantábrico», subrayó la necesidad de recuperar la aplicación del plan de gestión del lobo, puesto que la «protección excesiva» de esa especie es un «error», por lo que pedirá sacarlo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), y aseguró que cualquier instalación de parques eólicos tendrá que ser «por fuerza» compatible con la pesca.

Además, anunció que tejerá alianzas con otras comunidades para urgir a la revisión de la financiación autonómica y promoverá el asturiano como lengua oficial vía reforma del Estatuto.