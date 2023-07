Feijoo se impone a Sánchez en un tenso debate

Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez en los momentos previos al debate. EDUARDO PARRA | EUROPA PRESS

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo protagonizaron este lunes un debate tenso por momentos, pero que no aportó grandes novedades sobre el discurso que ambos llevan defendiendo durante la campaña electoral. El presidente del Gobierno salió al principio más agresivo contra un Feijoo que trató de mantener la calma en todo momento y acabó ganando el debate sorprendiendo a un Sánchez que no supo contestar en algunos pasajes a las preguntas que le formulaba Feijoo. Respecto a la actitud de cada uno, Sánchez adoptó un tomo de superioridad sobre Feijoo, repitiendo en varias ocasiones que no conocía su «sentido del humor». Feijoo adoptó un tomo más pausado y presidencial. El bloque dedicado a los pactos es el que más juego dio en el intercambio de golpes, con un Feijoo que reprochó a Sánchez su alianza permanente con partidos cuyo objetivo es destruir la unidad de España, como ERC y EH Bildu. Sánchez, por el contrario atacó a Feijoo reprochándole el haber pactado con un partido como Vox, al que calificó de ultraderecha.

En materia económica, Feijoo sorprendió saliendo al ataque y no permitiendo que Sánchez sacara provecho de los buenos datos económicos. El líder del PSOE defendió que España se encuentra a la cabeza de Europa en lo que afecta al crecimiento, pero Feijoo bajó el debate al nivel de la calle para destacar la carestía de la cesta de la compra y las dificultades de los que tienen que pagar la hipoteca.

Economía

Guerra de cifras. En el capítulo económico, Sánchez y Feijoo se enzarzaron en una guerra de cifras sin ponerse de acuerdo en prácticamente en nada. Feijoo aseguró que España es el último país en la Unión Europea en recuperación del PIB mientras Sánchez aseguraba que España lidera el crecimiento económico en Europa «¿En qué mundo vive usted?», le preguntó Sánchez a Feijoo. «La economía española no va como una moto», remató Feijoo refiriéndose a las palabras de Sánchez. El líder socialista echó en cara a Feijoo el rescate bancario en los tiempos de Rajoy. «No tiene ni idea», replicó Feijoo. «Ustedes quebraron las cajas y usted era consejero de Caja Madrid», le dijo al líder socialista. Sobre las pensiones, Sánchez dijo que se ha comprometido a retirar «la contrarreforma de las pensiones que aprobó el PP» y que la revalorización se garantice por ley. «Siendo diputado del Congreso, usted votó a favor de congelar las pensiones» le recordó Feijoo.

Política sociales

La ley del «solo sí es sí». Feijoo arrancó este capítulo recordando la aprobación de la ley del «solo sí es sí». «Pasará a la historia como el presidente del Gobierno que firmó esa ley» le dijo Feijoo a su oponente. A las acusaciones de Sánchez sobre las posiciones de Vox en materia social, Feijoo le dijo que «si quiere debatir con el señor Abascal, debata con Abascal, que yo soy del PP». «Ustedes están pactando con un partido machista que no condena la violencia», replicó Sánchez, que acusó a Feijoo de «contemporizar» hablando de un «divorcio duro» sobre un condenado por violencia machista. «Han claudicado ante el machismo», espetó Sánchez a Feijoo. «La sociedad española no le va a permitir que nos meta en un túnel del tiempo tenebroso», añadió. «Me comprometo a facilitar su investidura si usted gana las elecciones. ¿Si las ganó yo me va a dejar usted gobernar?», preguntó Feijoo, firmando un ficticio pacto sobre esta cuestión.

Pactos

Vox contra EH Bildu. «Si consigo los votos necesarios no va a ser miembro de mi Gobierno», dijo Feijoo sobre Abascal. «Hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco», dijo Feijoo. «Yo jamás voy a pactar con el brazo político de quienes lo planearon y lo ejecutaron», añadió, señalando a Sánchez que «en materia de pactos no puede dar ninguna lección». Sánchez recordó los pactos del PP con Vox gobernando en varias comunidades. Y a continuación, recordó las frases machistas y franquistas de los dirigentes de Vox que presiden las cámaras autonómicas gracias al PP. «Voy a derogar la ley de memoria democrática porque es una vergüenza» por alargar la etapa de la dictadura hasta el año 1983, añadió Feijoo, que acusó a Sánchez de haber incumplido todas sus promesas. Sánchez replicó con las críticas al lema «que te vote Txapote» y recordó que la hermana de Gregorio Ordóñez está en contra de la utilización del nombre de su hermano. «¿Usted que gobierna con el brazo político de ETA me va dar lecciones sobre terrorismo?», contestó Feijoo. «Hace mucho que usted no pisa la calle porque no puede», le dijo el líder del PP a Sánchez. El líder del PSOE replicó diciendo que Vox no es un partido constitucionalista por los planteamientos que sostiene en su programa electoral. Sánchez admitió que ha tenido errores. «Pero soy político limpio», afirmó con énfasis, criticando a Feijoo por no publicar su lista de bienes en el Senado.

Políticas de Estado

Cataluña y Marruecos. Respecto a Cataluña, Sánchez dijo que la actual no es igual a la de 2017. Y criticó a su rival por plantear una disyuntiva «entre Feijoo o España» «¿Qué van a hacer con nosotros si ganan?», preguntó. «De todos los presidentes del Gobierno que ha habido en España es usted el que menos ha respetado la Constitución por pactar con los que han dado un golpe contra ella», dijo Feijoo. Respecto a Marruecos, Feijoo dijo no saber lo que ha acordado Sánchez con ese país. «¿Qué información tienen de usted y de España los que han accedido a su móvil?», preguntó Feijoo a Sánchez. Y en cuanto a Ucrania, acusó a Sánchez de haber engañado a Zelenski. En este capítulo, Sánchez defendió el papel internacional de España durante su mandato y recordó la cumbre de la OTAN en Madrid como uno de los hitos. «Usted no es un presidente limpio porque no me cuenta lo que ha pasado con Marruecos», le espetó de nuevo Feijoo. «Soy un presidente limpio, autónomo y libre», protestó Sánchez. En lo que afecta al CGPJ, ambos repitieron sus argumentos sobre las causas de la no renovación.

Minuto de oro

Empleo y voto útil Sánchez aprovechó su tiempo en el minuto de oro para defender el voto al PSOE para mejorar las prestaciones sociales y crear empleo. «No nos estamos jugando la alternancia. Nos estamos jugando si España continúa avanzando o nos mete el señor Abascal en un túnel tenebroso», concluyó. Feijoo apeló al voto útil al PP para tener una «mayoría fuerte sin contar con los extremos». «Seré un presidente de fiar. Voy a escuchar los problemas de los españoles», concluyó el líder del PP.

Más allá de las palabras y los grandes temas, el cara a cara también se decide en los pequeños gestos. En los detalles. El primer contacto con el plató, el atrezo de los candidatos, los acompañantes, los gestos, las medias sonrisas... Todo es determinante. Y el debate comienza ya a contar en la primera impresión. Tal es la importancia de la escenificación que la llegada a los estudios también se decide por sorteo. Y ayer, el encargado de dar el pistoletazo de salida al encuentro fue Alberto Núñez Feijoo. A las 20.47 horas, el líder de los populares llegaba a los estudios de Atresmedia acompañado de Marta Varela, su jefa de gabinete, y pertrechado con una carpeta repleta de papeles. Diez minutos después, recogía el testigo Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno llegaba a las 21.02 horas, acompañado de su jefe de gabinete, Óscar López y, en su caso, y sin portar ningún elemento.

Nada quisieron arriesgar en el atuendo. Ni uno, ni otro. Sánchez convirtió sus complementos en talismán. Traje azul, camisa blanca y corbata borgoña con un estampado idéntico al que lució en el debate a cinco del 2019 —que reunió a Casado, Rivera, Iglesias y Abascal—, un encuentro tras el que el socialista ganó los comicios. Feijoo tampoco se salió del guion en la indumentaria. Traje y corbata azul y camisa blanca.

Los minutos de espera antes del debate también hablan. A pesar del silencio que suele rodearlos. Mientras el candidato del PP permaneció sentado en todo momento, revisando sus apuntes y acompañado de Marta Varela; el del PSOE optó por permanecer de pie, cerrando los últimos flecos con su asesor Óscar López.

A pesar de que Varela y López fueron los interlocutores designados por los dos protagonistas de la contienda para intercambiar pareceres durante las dos pausas publicitarias (único momento en que podían comunicarse con alguien de fuera del programa), Sánchez y Feijoo acudieron a la cita con un pequeño grupo de personas de confianza, que visualizaron el desarrollo del cara a cara desde una sala aledaña al plató principal. La camarilla del primero la completaron seis personas, entre las que, además de López, se pudo a ver a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al secretario de organización del partido, Santos Cerdán. Con Feijoo también acudieron media docena de asesores, entre los que se encontraba la coordinadora de proyección e imagen, Mar Sánchez y el eurodiputado Esteban González Pons.