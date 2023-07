Acusado de estafar a una anciana 290.000 euros tras hacerse pasar por Dios y La Virgen en León

La Fiscalía pide ocho años de prisión para un ciudadano de León acusado de estafar más de 290.000 a una mujer de avanzada edad. El método para sustraer el dinero de esta anciana es lo más insólito del caso: el presunto estafador se hacía pasar por Dios y la Virgen.

El acusado (V.J.P.C.), según recoge Leonoticias, trató de convencer a la anciana, a la que lo une una relación de amistad de casi 20 años, de que dejara sobres con dinero en una cajón de la tienda en la capital leonesa para «construir una casa en el cielo».

La anciana aseguró que la Virgen la declaró santa el 6 de octubre del 2013, tras acudir junto al presunto estafador a una misa en La Virgen del Camino, una localidad cercana a León. Desde ese momento, tal como relata la supuesta víctima de estafa, recibía llamadas por teléfono pensando que el emisor era «Dios nuestro señor y la Virgen María».

La mujer añade que desde el otro lado del teléfono le pedían que depositara un sobre con dinero en la tienda de masajes del acusado. La anciana fue depositando cada vez cantidades más altas, en una costumbre que comenzó con 1.000 euros y en el que llegó a depositar un sobre con hasta 20.000. Esta rutina se sucedió desde el 2015 hasta el 2019.

La sala de la Audiencia Provincial pudo escuchar un audio en el que el presunto estafador amenaza a la anciana: «No digas nada. Si tus hijos me dan problemas te los mato y te quedas sola», decía. «Amenazaba de muerte a sus hijos para ver si se marchaba y me dejaba porque no había forma de que se fuera de la tienda, siempre tenía conversaciones extrañas», señaló el acusado en su defensa.

La presunta víctima también prestó declaración en este juicio. Justificó que depositaba mensualmente los sobres porque creía que así depositaba sus ahorros en un «banco del cielo». «¿Quién le dice que no a Dios nuestro señor?», señaló la anciana, que asegura que llegó a pedir dos préstamos bancarios, ya que percibía 800 euros de su pensión de viudedad. También lamentó que se había quedado «sin un céntimo en el banco».