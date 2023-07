Pedro Sánchez a Ana Rosa Quintana: «La ley del "solo sí es sí" es una buena ley que protege a las mujeres»

ATLAS TV

«¿Por qué le molesta tanto el sanchismo?» fue la primera pregunta a la que tuvo que responder el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en El Programa de Ana Rosa, cuatro años después de su última visita. «Lo que siempre digo es que esto que han llamado el sanchismo los medios conservadores y la derecha es una burbuja de manipulación y maldades. Se han sobrepasado todas las líneas, se ha dicho que soy un golpista, prepotente... Se llega a decir que soy un filoetarra», ha explicado el presidente, que incluso ha hecho referencia al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo: «Ayer Feijoo se dirigió a mí en este programa llamándome "este personaje". Esperanza Aguirre dice que soy un peligro público porque soy una persona que sumo muertos». El jefe del Ejecutivo incluso se refirió al Falcon —el avión presidencial que la oposición le acusa de usar más que ningún otro presidente—: «El tema del Falcon es la mentira y la maldad, es un medio de transporte aéreo que compró el señor Aznar, y cuando él lo usa o lo usaba Rajoy, no pasaba nada. Yo creo que PP y Vox quieren que vaya en autostop, porque piensan que soy un presidente ilegítimo»

«Yo he cambiado de opinión pero no he mentido». Sánchez repitió de nuevo este argumento que ha ido utilizando en la mayoría de entrevistas que ha concedido a diferentes medios en esta precampaña. «Es que usted ha rectificado muchas veces», insistió Ana Rosa, haciendo referencia a los pactos a los que el Gobierno ha llegado con EHBildu o los indultos a los líderes independentistas en Cataluña. «Pactar es un acuerdo de investidura o de Gobierno durante cuatro años. Eso solo lo tengo con Unidas Podemos. Con EH Bildu no hay acuerdo de investidura o gobierno, hay apoyos puntuales», ha respondido. En cuanto a su posición sobre Cataluña, el presidente ha insistido en que «los líderes independentistas han pasado casi cuatro años en la cárcel, lo que yo hice fue un cambio de opinión por la convivencia. Sé que habrá telespectadores que no estarán de acuerdo y que no les gustará ver que hayan salido de prisión, pero hoy en las calles de Cataluña se respira convivencia».

«Busco votos debajo de las piedras. Pacto con todos para hacer una reforma laboral que nos ha traído casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, o para revalorizar las pensiones al IPC. Hay muchos jubilados que ven este programa y que saben cuál fue la respuesta neoliberal a la crisis financiera», ha concluido Sánchez sobre su política de pactos. Preguntado por un posible acuerdo PP y PSOE para evitar que Vox entre en el Gobierno —una opción deslizada ayer por el expresidente socialista Felipe González— Sánchez hizo referencia a las elecciones del 2019: «Entonces pedí que se permitiera a la lista más votada gobernar, el Partido Popular dijo que no en dos ocasiones».

Ley del «solo sí es sí»

Sánchez ha defendido la polémica ley del «solo sí es sí», una norma que ha provocado cerca de mil rebajas de pena y al menos cien excarcelaciones de agresores sexuales: «Siempre he dicho que es una buena ley que defiende a las mujeres, porque reconoce a las mujeres víctimas de agresiones sexuales». La norma, según ha explicado el presidente, implica que el Estado tiene que facilitar una atención especializada a esas víctimas o que las condiciones laborales de una mujer víctima de agresión sexual tienen que ser alteradas; se reconocen derechos y prestaciones económicas a las víctimas.

«El número de sentencias por agresiones a mujeres es de unas 3.200, y es una vergüenza para los hombres de este país. Lograr sacar de las cuatro paredes de un hogar la violencia machista también hace que nos concienciemos» para acabar con la «lacra» machista. Tras su defensa de la norma, Sánchez ha dicho que ha «asumido la responsabilidad en primera persona» de reconocer el «error» y poner encima de la mesa una «solución».

El presidente ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, por decir que «lo que es obvio no se menciona», en relación con el reconocimiento de la violencia de género, porque Sánchez cree que la igualdad de género es una cuestión que afecta a todos y es una cuestión de derechos humanos. Asimismo, ha criticado que cuando escucha al líder de Vox, Santiago Abascal, decir que la violencia de género es «un concepto ideológico», Sánchez niega la mayor.

«No soy perfecto, pero soy limpio»

Preguntado por el cambio de posición respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental, y el posible espionaje de su móvil con el programa Pegasus, Pedro Sánchez insistió en el sanchismo: «Es una argumentación sibilina. Dicen que no se sabe qué hay en el móvil del señor Sánchez. Se ha dicho que el cambio de posición de Marruecos es porque mi mujer pertenece a una red de narcotráfico en Marruecos. El problema es que venimos de un presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) que tuvo problemas de verdad con sus mensajes y sus móviles, con SMS a un corrupto como Bárcenas. Hoy no tienen nada contra mí, no soy perfecto, pero soy limpio».

Situación económica

«¿Estamos perfectamente bien en la economía? No. ¿Estamos mucho mejor? Sí, rotundamente sí», ha enfatizado el presidente del Ejecutivo sobre la situación económica de España. «Estamos cuadruplicando el crecimiento de las principales economías. Hay economías que o bien están en recesión o bien están en crecimiento cero», ha señalado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido comentar y posicionarse sobre la propuesta que ha lanzado la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, de dar 20.000 euros a los jóvenes para formarse o emprender. «No puedo opinar sobre algo que desconozco técnicamente cómo se ha propuesto», ha señalado. El presidente sí ha defendido las políticas de juventud impulsadas durante su mandato, vinculadas a educación, la vivienda, el empleo y la gratuidad del transporte público.

