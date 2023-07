El hijo de Giménez Abad sobre el asesinato de su padre a manos de ETA: «Ata le remató y luego me miró»

Vista general del juicio que se celebra contra Ata y Zaldúa en la Audiencia Nacional FERNANDO VILLAR | EFE

Borja Giménez Larraz, el hijo de Manuel Giménez Abad que presenció el asesinato a manos de ETA de su padre en el 2001 cuando era menor de edad señaló ayer, en el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra el que fuera último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, y la exintegrante de la banda Miren Itxaso Zaldúa por estos hechos, que el primero remató a su padre de un tiro en la cabeza cuando ya estaba en el suelo y luego le miró a la cara.

A preguntas de la fiscal, Borja Giménez recordó que ese domingo de mayo del 2001 se dirigía con su padre a ver un partido de fútbol al estadio de la Romareda, y a los cinco minutos de abandonar su casa por el camino habitual, «una persona llegó por detrás y disparó» contra su padre. Ha explicado que tras el ataque su padre cayó al suelo y el hombre «le acabó rematando con un tercer disparo en la cabeza». «Luego me miró a la cara, yo iba pegado al edificio, mi padre iba por la acera pegado a la calzada. Y cuando le disparó y remató, me miró a mi y cuando se iba me seguía mirando», recordó ante el tribunal.

La policía corrobora que Ata dirigía el comando que mató a Giménez Abad Mateo Balín

De esta manera, el que puede ser testigo principal, dado que estaba en el momento del atentado junto a su padre, aseveró que le vio la cara al etarra «totalmente» y que con el paso del tiempo pudo reconocerle en las fotografías que en el 2014 le mostró la Guardia Civil a pesar de que habían transcurrido 13 años. No obstante, especificó que en las primeras instantáneas de etarras que los investigadores le enseñaron en el 2001 no logró reconocer al atacante.