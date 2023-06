Guardiola defiende el acuerdo con Vox en Extremadura: «Nos une mucho más de lo que nos separa»

Jorge Armestar | EUROPAPRESS

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha firmado este viernes con el líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, su acuerdo para materializar en la región un gobierno de coalición, 33 días después de las elecciones autonómicas.

Guardiola y Gordillo han suscrito este acuerdo en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño, con sonrisas y con un gran apretón de manos con el que han posado durante minutos ante los medios de comunicación.

María Guardiola, un perfil moderado con el tono acusador de Díaz Ayuso Pablo Medina

El Partido Popular y Vox han acordado un Gobierno de coalición en Extremadura que presidirá la popular María Guardiola y en el que la formación de Santiago Abascal tendrá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El 20 de junio, Guardiola dijo en la Asamblea de Extremadura que no tenía la intención de «regalar consejerías» y que si era necesario, «iremos a las elecciones». Esa misma semana, en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, la líder del PP en Extremadura aseguró que se quitaría de en medio antes de pactar un Ejecutivo de coalición con Vox.

Vox, la gran involución en marcha Enrique clemente

Finalmente, Guardiola ha cedido y ha llegado a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal entregando la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. «Hemos apartado todo aquello que nos separa y hemos buscado lo que nos une. Y, sobre todo, teniendo una cosa muy clara, que lo primero es y va a seguir siendo Extremadura».

María Guardiola ha tratado de explicar en la rueda de prensa porqué ha decidido incluir a Vox en el Ejecutivo después de haber prometido lo contrario hace una semana. «Es una decisión que obedece a un profundo proceso de reflexión donde me he obligado a mí misma a irme al origen de todo. Y en ese origen he recordado que yo di un paso al frente porque lo que quería era cambiar la vida de los extremeños y hacer que mi tierra prosperase, y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños», afirmó la líder del PP en la comunidad sobre su cambio de opinión.

PP y Vox, juntos en tres gobiernos autonómicos

Los comicios autonómicos y locales han erigido a Vox como pieza clave para el PP en territorios como Valencia, Baleares, Extremadura, Murcia y Aragón; estos dos últimos pendientes todavía de resolver los futuros apoyos.

Y es que después de que el partido de Abascal entrara por primera vez en un gobierno de coalición con los populares de la mano del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Vox ha conseguido repetir este modelo en Valencia con el dirigente del PP, Carlos Mazón y ahora en Extremadura con María Guardiola.

Diecisiete días han separado las negociaciones para conformar esos dos últimos ejecutivos.

Comunidad Valenciana

El 13 de junio el PP y Vox alcanzaron un principio de acuerdo «firme» para configurar su segundo Gobierno de coalición territorial después de que los populares ganaran las elecciones del 28 de mayo con 40 escaños y necesitaran los 13 síes de Vox para formar Ejecutivo.

El candidato el PP Carlos Mazón será investido presidente próximamente y Vox tendrá tres de las diez consellerías: la vicepresidencia primera y consellería de Cultura, en manos del torero Vicente Barrera y las consellerías de Agricultura y la de Justicia e Interior y Gobernación.

Extremadura

Esta comunidad será presidirá por la popular María Guardiola tras olvidar sus reticencias hacia Abascal en materia de violencia machista y decidir volver entenderse con Vox para cerrar un pacto.

Vox tendrá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural y con el PP ha alcanzado un acuerdo programático de 60 medidas que se centrarán en las prioridades de las familias extremeñas, en combatir el paro, la pobreza o la despoblación.

Abascal advierte de que el pacto en Baleares no vale en otras autonomías G. B.

Baleares

El caso del gobierno balear es diferente porque el PP gobernará en solitario gracias a la abstención de Vox, que no entrará en el Ejecutivo ya que el PP cuenta con 26 diputados, más que toda la oposición junta.