Ribera rechaza la propuesta de Feijoo de alargar la vida de las centrales nucleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. EVA ERCOLANESE / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la política medioambiental, climática y energética que componen la transición ecológica, que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que definió como «una eminencia mundial» en materia de cambio climático. La ministra advirtió de que, si se prorroga la vida útil de las centrales nucleares, como propone el PP, el coste recaerá en los ciudadanos, porque es necesario «garantizar las inversiones en seguridad».

Al ser preguntada por la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, de extender la vida de las centrales nucleares en España, Ribera se preguntó quién va a pagar esa factura. A su juicio, «recaerá en los presupuestos públicos o en los consumidores», porque es necesario «garantizar las inversiones en seguridad».

España, «una referencia»

Durante la tercera sesión de trabajo que celebró en la sede socialista de Ferraz con Ribera, Sánchez reconoció la labor de la vicepresidenta en las políticas nacionales y a nivel internacional, por su peso en la agenda climática como en las Cumbres del Clima de la ONU. «Es realmente es una eminencia, es una persona muy buena, de referencia a nivel global en todo lo que representa la transición ecológica y la adaptación y la mitigación al cambio climático», indicó.

Para el presidente, dos líneas de su gobierno son el feminismo y el ecologismo como vectores de una sociedad transformadora. Sánchez sacó pecho de su política en estos cinco años y consideró que ha situado a España «como una referencia» y como una «fuente de generación de empleo y de riqueza y de crecimiento económico en todo lo que comporta esa transición ecológica».

En la conversación, Ribera destacó que entre los grandes riesgos para la economía global están presentes «siempre» los vinculados a no saber gestionar el clima, a la pérdida de biodiversidad, o el acceso a materias primas, por lo que no cree que alguien pueda gobernar «seriamente» un país si no tiene eso claro.

La situación en 2018

Ribera defendió que la «fotografía» del panorama ambiental en 2018 era «un erial», y recordó que entonces se produjo el primer episodio de sopa verde en el Mar Menor, regía el impuesto al sol, el trasvase «por primera vez y única en la historia de España» era de cero hectómetros de agua como consecuencia de una «mala gestión» por «negar la realidad», se acababa de levantar la moratoria renovable y se prohibía cerrar las centrales de carbón «sabiendo que iban a dejar colgada a un montón de gente» en las comarcas mineras, con pleitos y laudos.

Aseguró que los propietarios de las nucleares son «contundentes» respecto al calendario de cierre en 2035 y consideran que pueden estirar un poco el funcionamiento de las plantas, tal y como se prevé en el calendario pactado en 2019, pero no quieren acometer una nueva inversión o un nuevo ciclo nuclear que «no tiene sentido económico».