La celebración de la fiesta del orgullo LGTBI+ entra en la campaña electoral con una guerra de banderas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a miembros de su Gobierno despliegan la bandera LGTBI+ en el balcón del Palacio de la Generalitat. DAVID ZORRAKINIO | EUROPAPRESS

Colgar o no colgar, esa fue la cuestión este 28 de junio, Día del orgullo LGTBI+, fecha en la que las instituciones y administraciones públicas colocan banderas arcoíris en sus fachadas en señal de apoyo al colectivo, que este 2023 ha visto reducido el número de símbolos como consecuencia de la entrada de Vox en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. En las Cortes de Castilla y León, la primera institución que presidió Vox, la bandera no fue colocada por segundo año consecutivo, pero el PSOE colgó una en el balcón exterior de su grupo parlamentario.

Amenaza judicial al PSOE

El presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox), amenazó primero con enviar a los servicios de seguridad a retirarla y, más tarde, con denunciar al líder del PSOE, Luis Tudanca. Pero la enseña siguió en el balcón de su grupo. «Tiene tela, la extrema derecha, la derecha franquista de este país, diciendo que lo que es delito es defender los derechos de las personas», dijo Tudanca

Algo similar ocurrió en el Ayuntamiento de Valladolid, donde el equipo de Gobierno conformado por PP y Vox decidió no colocar el emblema LGTBI+, ante lo que los concejales de la formación Valladolid Toma La Palabra colgaron la bandera en la ventana de su despacho. En Madrid, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya tomó la decisión hace años de no colgar este símbolo en el Ayuntamiento esgrimiendo la sentencia del Supremo que estableció que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos. Sin embargo, se iluminaron con los colores LGTBI+ la fachada del consistorio de la capital y la fuente de la Cibeles.

En diversos ayuntamientos madrileños como Alcalá de Henares, Algete o Boadilla del Monte su alianza con Vox también llevó a los populares a eliminar la bandera arcoíris de los balcones, pero el PP decidió marcar distancias e iluminar por primera vez con los colores LGTBI+ su sede nacional en la calle Génova.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, escribió un menaje en Twitter para felicitar el día. «Libertad es poder elegir. Celebramos el reconocimiento a la diversidad y a que cada uno decida quién quiere que le acompañe en su vida», escribió. El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, animó a su partido a «sacar el orgullo» por las calles con motivo de la reivindicación del colectivo LGTBI+ frente a los «prejuicios» que PP y Vox han «metido» en las instituciones tras sus pactos después del 28M.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo que no celebraría el día del Orgullo LGTBI+. «Supongo que porque soy heterosexual», dijo al ser preguntado, añadiendo que hay muchos homosexuales «que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su querencia sexual». La líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseveró que la bandera multicolor es «un símbolo de libertad» y retirarla es un «enorme retroceso» que Vox quiere llevar a cabo para colocar al país «en la España negra».