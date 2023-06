Ayuso renueva las nueve consejerías y elimina la vicepresidencia tras su tercera investidura

Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Isabel Díaz Ayuso ha sido investida este jueves presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera vez consecutiva, pero en esta ocasión con la mayoría absoluta que le dan los 70 escaños del Partido Popular y la abstención de Vox.

El Pleno de la Asamblea de Madrid comenzó el miércoles con la intervención de la dirigente madrileña en un discurso en el que defendió que su mayoría era una «responsabilidad absoluta», tendió la mano para alcanzar los máximos acuerdos posibles y apeló a que es el momento «a devolver a la política la dignidad y la altura que estos años de coalición corrosiva le han intentado quitar».

Así, además de lanzar duras criticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y lanzar algún dardo a Vox, Ayuso desgranó las principales medidas que impulsará esta legislatura como la construcción de 50.000 viviendas, la reforma de la Ley Trans, la rebaja del abono transporte o un nuevo sistema de citas sanitarias.

En la segunda sesión ha sido el turno de los grupos parlamentarios, aunque su protagonismo se ha visto opacado cuando la dirigente madrileña en su última intervención ha dado a conocer los nombres del nuevo Gobierno regional. Ayuso ha diseñado un Ejecutivo de nueve consejerías totalmente renovado, al que ha ascendido a cargos intermedios y ha prescindido de la Vicepresidencia.

Críticas de la oposición

Por su parte, Vox ha justificado su no oposición a la investidura de la presidenta en que ven reflejada «una parte del ideario» de su formación en el plan de gobierno. Para la portavoz, Rocío Monasterio, ha sido «emocionante» que Ayuso haya anunciado que impulsará propuestas de su formación como la Ley de Familias pero también le ha exigido la derogación de la leyes LGTBI. Además, le ha garantizado que «los pilares de los puentes entre partidos muy diferentes como son Vox y el PP permanecen intactos».

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha advertido a la presidenta que fiscalizará «milimétricamente» su mayoría y ha asegurado que no permitirá que «vuelvan prácticas» como el caso Gürtel. Y es que ha apuntado que la sociedad madrileña aún tiene el recuerdo de lo que supuso la mayoría de 2011 de la expresidenta Esperanza Aguirre: «la época de las bolsas de dinero en los altillos dejadas por empleados del Ikea, la de las charcas de rana, las de ayudas a empresas sin devolver».

A continuación, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha acusado a Ayuso de inaugurar desde este jueves «un gobierno salvaje, cruel e inhumano» y ha reprochado a la bancada de los populares de ser «unos cínicos que se reparten mordidas». Asimismo, le ha recordado que vuelve a tenerle enfrente los próximos cuatro años y le ha avisado de que va a ser «un muro contra sus despropósitos» y que, con «paciencia, rigor y mucho amor por Madrid», ya se están preparando en Más Madrid para gobernar en el 2027».

Un «cambio imprescindible» en el Ejecutivo autonómico

Después de confirmarse que no continuarían los nueve consejeros de su Gobierno, Ayuso ha explicado que este «cambio imprescindible» de su Ejecutivo no se realiza «por falta de confianza o cosas que no se han hecho bien», ya que, ha continuado «el trabajo realizado nos han traído mayoría absoluta es digno de reconocimiento», sino porque «la renovación da fuerza».

El exvicepresidente de la Asamblea Jorge Rodrigo será el nuevo consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras; y el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, dirigirá Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior.

Miguel Ángel García seré el nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local; Rocío Albert será consejera de Economía, Hacienda y Empleo, y Emilio Viciana estará al frente de Educación y Universidades.

Ana Dávila será la nueva consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales; Miguel López Valverde, será consejero de Digitalización, Fátima Matute dirigirá la Consejería de Sanidad, y Mariano de Paco estará al frente de Cultura, Turismo y Deporte