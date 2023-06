Iglesias advierte a Yolanda Díaz de que el veto a Irene Montero es «regalar la victoria a la mafia»

El exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado 28 de mayo. RAFAEL BASTANTE | EUROPA PRESS

«No tiene demasiado interés». Así despachó este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, una pregunta sobre el veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero en las listas de Sumar. Pese a los intentos por ampliar la información, se remitió a su respuesta anterior. El acuerdo firmado con quince fuerzas políticas está lejos de haber llevado la paz a la relación de Podemos con Díaz. Pablo Iglesias, exsecretario general del partido morado, elevó el tono y afirmó que el veto a Montero es «una injusticia», y, si Díaz no rectifica, «le pesará enormemente», añadiendo que con esa decisión está «regalando la victoria a la mafia». «En la izquierda debe haber unos mínimos códigos de lealtad, si no, estamos muertos», recalcó Iglesias.

Podemos insiste en tratar de revertir el acuerdo firmado para que se incluya a Montero en un puesto de salida antes del próximo 19 de junio, día en el que se deben presentar las listas. Pero desde Sumar se advierte de que no habrá cambio alguno porque es imposible después de haber firmado pactos sobre los puestos que ocuparán el resto de fuerzas que se han unido a Sumar.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, dijo que vetar a Montero es un «error político» y «un terrible mensaje para la sociedad y para la izquierda». «Hay tiempo todavía», dijo, advirtiendo a Díaz de que el «veto», podría «desmovilizar» al electorado de izquierdas. Aún así, descartó cualquier posibilidad de ruptura.

Un diplomático, número dos

Montero recibió el apoyo del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que afirmó que no se puede frenar a la derecha y ultraderecha siendo una izquierda de «mentira». «A Irene Montero no la han vetado, a Irene Montero la han vendido. La han vendido por la promesa de una salvación que no llegará», aseguró Rufián en un artículo en el diario Público. «Gracias Gabriel. Muy orgullosa de las alianzas plurinacionales y feministas que hemos construido, y que siguen siendo fundamentales para conquistar derechos», le transmitió la propia Montero.

Díaz anunció este lunes que su número dos en la lista por Madrid será Agustín Santos Maraver, actual embajador de España ante la ONU. Santos Maraver ingresó en la carrera diplomática española en el año 1982 y fue jefe de Gabinete del ministro socialista de Asuntos Exteriores y Cooperación Miguel Ángel Moratinos durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.