La Asociación de Fiscales reclama que se impida el nombramiento de Delgado

Dolores Delgado en la sede de la fiscalía general del Estado. Emilio Naranjo|Emilio Naranjo | EFE

La Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador y mayoritario en la carrera, solicitó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que impida el «inadmisible» nombramiento de la ex fiscala general Dolores Delgado como nueva fiscala de Memoria Democrática al considerarlo nulo de pleno derecho. La AF reclama por carta a Llop que no traslade al Consejo de Ministros la propuesta del fiscal general, Álvaro García Ortiz, para situar a Delgado al frente de esta nueva Fiscalía de sala o que, en caso de haberlo hecho ya, comunique la petición de la asociación para que no acuerde el nombramiento.

Según la asociación mayoritaria de fiscales, existe «causa de nulidad de pleno derecho» en la designación de Delgado, que también fue ministra de Justicia, por la «omisión del preceptivo informe del Consejo Fiscal y el incumplimiento de las normas sobre apreciación de incompatibilidades», dado que su «pareja sentimental», el exjuez Baltasar Garzón, preside una fundación dedicada a cuestiones de memoria histórica y derechos humanos.