Fiscales denuncian en Bruselas el nombramiento de Dolores Delgado

Dolores Delgado junto a Álvaro García Ortiz, su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado. J.J.Guillén | EFE

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) llevará la elección de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática a la Comisión Europea, al considerar que su nombramiento es un «escándalo sin precedentes», a la par que ha pedido la dimisión del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por tomar la decisión sin escuchar al Consejo Fiscal, que se opuso en su mayoría al nombramiento.

En un comunicado, la APIF denuncia que García Ortiz «no evitó retrasar el nombramiento» de Delgado para que así el Consejo no pudiera resolver si la exministra de Justicia podía compatibilizar el cargo, un ejercicio que es competencia del Consejo y no del fiscal general. «Como no le gusta que se pueda votar algo que no controla, no deja votar. No hay reglas para evitar que se imponga la voluntad autoritaria de quien se dice progresista», reza el escrito, que además señala que es dañino para el Estado de derecho que ambos se hayan estado aupando mutuamente. «La anterior fiscal general asciende al actual fiscal general, que, a su vez, cuando llega el momento, asciende a la anterior fiscal general», señala.

Pero el descontento se extendió además a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que consideraron que este intercambio de favores entre García Ortiz y su antecesora como fiscal general del Estado fue «la gota que colmó el vaso».

Así, históricos fiscales se dieron de baja de la UPF para mostrar su rechazo a la «política de favores» entre Ortiz y Delgado. Nombres como Javier Zaragoza, que fue fiscal del procés y fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Carlos Castresana, que llevó el caso Pinochet; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, y Lorena Álvarez, miembro de la Fiscalía Superior de Madrid.

Una «cacicada» más

El nombramiento de Dolores Delgado también abrió la puerta a las críticas del Partido Popular, que consideró su elección como «otra cacicada más» de Pedro Sánchez. Además, consideró que, si los populares conforman un nuevo Gobierno, tratarán de revertir la decisión de García Ortiz. «Si fuera posible, evidentemente sí, porque esto es una cacicada», respondió preguntado en una entrevista en Antena 3.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también expresó que «el sanchismo se ha transformado en una agencia donde lo único que importa es dejar colocados a los amigos antes de que finalice esta legislatura y que, por tanto, puedan votar». Afirmó que, en caso de que gobiernen, acabarán con esa «manera de colonizar las instituciones, esa manera de borrar la independencia de la Fiscalía».