Belarra pide plenos poderes a las bases para negociar la integración en Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este domingo en un acto del partido en Canarias Ángel Medina G. | EFE

El objetivo era no llegar al último minuto sin tomar una decisión sobre si Podemos se integra o no en Sumar, el partido creado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Pero la formación morada estira el tiempo al máximo. Con la negociación estancada y con varios territorios presionando a favor de la integración, Podemos lanzó este jueves una consulta a sus bases. Pero la cuestión planteada no es si debe haber o no integración, sino si la dirección tiene o no manos libres para negociar.

«¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar?». A pocas horas de que en la medianoche del viernes se cierre el plazo para inscribir a las coaliciones, esa es la pregunta que la dirección lanza a bases con el objetivo de blindarse ante la rebelión de algunos territorios que presionan para dar el sí al partido de Yolanda Díaz.

En el caso de que las bases voten favorablemente al referendo, serán la secretaria general, Ione Belarra, junto a la número dos del partido, Irene Montero, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, y el resto de dirigentes de la dirección de Podemos, los que tendrán la última palabra, legitimados por las bases.

En la consulta, telemática, se podrá votar desde 13.30 horas del jueves hasta las 10.00 horas del viernes. El resultado se conocerá solo 14 horas antes de que culmine el plazo oficial, lo cual hace que cualquier decisión que se tome después llegue in extremis, como ocurrió en las elecciones andaluzas de 2022. La cúpula de Podemos trata de reforzarse así ante la presión ejercida desde algunos territorios como Galicia, Madrid, Extremadura, Navarra, Aragón o Cataluña, cuyos líderes apuestan pública y claramente por integrarse en Sumar.

«Una posibilidad difícil»

El Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano del partido al que se refiere la dirección en la pregunta a las bases, no se ha reunido después del batacazo electoral de Podemos el 28M. Y tampoco queda claro qué ocurriría en caso de que los consultados no autorizaran a la dirección a decidir sobre la negociación.

«Vamos a hacer todo lo posible para revalidar el Gobierno de coalición. Para ello vamos a trabajar hasta el final por la unidad. Te pido tu voto en esta consulta». Eso es lo que dijo a través de un mensaje en Twitter la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. «Sumidos en una ola reaccionaria de dimensión internacional, existe una posibilidad difícil, pero real, de revalidar el Gobierno de coalición», añade Belarra en un vídeo en el que reivindica exclusivamente para Podemos los avances sociales logrados por el Ejecutivo de coalición en esta legislatura.

La posibilidad de repetir esa coalición depende, según Belarra, de que las fuerzas agrupadas en Sumar y Podemos se presenten «en una única candidatura».

Carlos Gil Cuevas, miembro del Consejo Ciudadano, registró un nuevo partido llamado Juntas Sí Se Puede, domiciliado socialmente en la sede de Podemos en Madrid. Fuentes del partido aseguran se trata de «un error que se está subsanando» y que ya se han puesto en contacto Interior para intentar anularlo. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta, liderado por Fatima Hamed, ha decidido no aceptar la oferta de Sumar y no se presentará a las generales. El partido asegura haber rechazado también una oferta del PSOE.