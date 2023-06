Feijoo afirma que «España ha hablado pero el sanchismo no ha entendido»

Alberto Núñez Feijoo, durante su discurso ante la junta directiva del PP valenciano. JUAN ACRLOS CÁRDENAS | EFE

«Han vuelto a señalar a los medios y los periodistas como responsables de su fracaso electoral. Le han echado la culpa a todos menos a Sánchez. España ha hablado, pero el sanchismo no ha entendido nada de lo que ha dicho». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró este miércoles que va hacer una campaña «normal» y que a pesar de que Pedro Sánchez ha convocado las elecciones en el mes de julio, el PP va a «salir a la calle» porque no es culpa suya «que Sánchez no pueda hacerlo». «Vamos a hacer grandes mítines porque no es nuestra culpa que el PSOE le diga a Sánchez que no puede llenarlos», dijo Feijoo en su discurso ante la junta directiva del PP de la Comunidad Valenciana.

El líder popular acusó a al jefe del Gobierno de haber comenzado ya la precampaña insultando al PP llamándole «trumpista y amigo de Bolsonaro» y repartiendo bulos como el de que el PP está «a favor de la esclavitud de la juventud». «Si Sánchez quiere hacer un circo, allá él», indicó, tras afirmar que la gran diferencia es que a Sánchez «le importa su campaña y a nosotros nos importa España».

Pese a todo, Feijoo aseguró que «vamos a debatir» porque el PP tiene mejor modelo para España que el PSOE. «Vamos a pasar página de los últimos años y vamos a comenzar el cambio que ya se ha iniciado el 28M», proclamó. Criticó al jefe del Gobierno por no haber sido capaz, después de una semana desde que perdió las elecciones, de felicitar al ganador; por no respetar el resultado y no hacer autocrítica para saber «en qué han fallado».

«Han dicho que han votado mal»

«Le han dicho a los españoles que han votado muy mal. Le han dicho a más de siete millones de españoles que votaron al PP que han votado a la ultraderecha», señaló, defendiendo que la derrota del PSOE se debe a su «desconexión con la realidad».

Según el líder popular, al sanchismo y a sus socios solo les importa «repartirse puestos en las listas» y los sillones, «porque cada vez están más cerca de perderlos». Aseguró que el PP está ante la «oportunidad» de formar «un proyecto grande para un país grande, que consiste en gobernar para todos» con un Ejecutivo «más pequeño, más unido y más profesional» en el que los ministros no se dediquen a criticar cada día al presidente del Gobierno.

Al contrario que el de Sánchez, aseguró que el suyo será, un Gobierno «que no insulte, que respete a la oposición, que no señale a la gente y no le falte al respeto a todo el mundo». Respecto a la posibilidad de alcanzar ese Gobierno, recordó que cuando llegó al liderazgo del PP en Galicia y se presentó a las elecciones estando en la oposición le dijeron que no era posible ganar y que ni se le ocurriera «pensar en la mayoría absoluta». Y sin embargo, lo logró. Después de dedicarse a pagar facturas le dijeron que no era posible repetir la mayoría absoluta y lo consiguieron. Tras ello, le recomendaron que no se presentase a las siguientes elecciones para irse «invicto» y sin embargo lo hizo y ganó. Y en el 2020, ganaron las elecciones en plena pandemia.

«Desde que soy presidente del PP en España me dijeron muchas veces que era imposible recuperar la Comunidad Valenciana y lo hemos conseguido», dijo. «Nos queda una cosa. Vamos a obtener ese gran sueño que España necesita, que es tener un Gobierno previsible de mujeres y hombres que llegan bien aprendidos y que no se deban a nadie más que a los votos que salgan de las urnas», concluyó.