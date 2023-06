Feijoo garantiza que habrá al menos un debate cara a cara con Sánchez

Alberto Núñez Feijoo, durante un mitin en la campaña electoral. CESAR TOIMIL

«Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aceptó este martes la celebración de un debate electoral televisado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pero tachó de «ocurrencia» la pretensión del presidente del Gobierno de celebrar seis debates cara a cara. «Esto me recuerda a una película del oeste. Le reto a tal hora el lunes», afirmó Feijoo, que no aclaró si el debate que admite celebrar con Sánchez será el único en estas elecciones ni el medio en el que tendrá lugar.

En referencia a la intención de Sánchez de hacer un cara a cara cada semana de aquí a las elecciones, señaló que los debates «se negocian» entre los equipos de campaña, «no se obligan ni se establecen por una parte interesada». «Por supuesto, se debatirá, pero los debates no se obligan, los debates se negocian», insistió.

Sin miedo a Sánchez

Feijoo indicó que no tiene miedo a debatir con Sánchez y que comprende la estrategia de un candidato que, según dijo, «no puede salir a la calle ni hacer mítines porque no puede movilizar a su partido, pero no es problema mío, comprendo sus urgencias y ocurrencias, pero los debates se negocian». Respecto a la fecha elegida para las elecciones, resaltó que «no es normal en términos democráticos» que se convoquen «un día en el que hasta tres millones de españoles están fuera de su domicilio».

El PP no está dispuesto a participar en la estrategia escogida por el PSOE en estas elecciones, que consiste en reducirlo todo a un enfrentamiento personal entre Feijoo y Sánchez con el máximo de apariciones televisivas posibles. En la Moncloa justifican la intención de Sánchez de celebrar seis debates cuando en las últimas generales del 2019 rechazó un cara a cara con el entonces líder del PP, Pablo Casado, explicando que la situación actual es distinta porque entonces no estaba claro quién era el líder de la derecha con más apoyos, si Casado o el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y por tanto era pertinente un debate en el que participasen más candidatos. Ahora, sin embargo, aseguran que solo hay dos aspirantes con opciones de gobernar.

CC y el PP cierran un acuerdo para gobernar en Canarias La Voz

Durante una entrevista en Onda Cero, Feijoo desgranó una serie de compromisos, como el de una nueva ley trans, porque ahora mismo «es más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carné de conducir». Derogará la ley de memoria democrática. «Voy a volver a la dignidad política y Bildu no va a ser el autor de la memoria democrática de este país porque es un disparate», sentenció. Además, se comprometió a reducir un Gobierno «elefantiásico» en cinco o seis carteras, suprimiendo la de Consumo y la de Igualdad, que formarán parte de la estructura de otras áreas.

Cien primeros días

Su intención es fusionar los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y también los de Educación, Cultura y Universidades. Feijoo prometió que en los cien primeros días de gobierno, si alcanza la presidencia, rebajará el IRPF para todas las rentas inferiores a los 40.000 euros y pondrá en marcha una nueva ley del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces.

En cuanto a la reforma laboral o la ley de Educación aprobadas por el Gobierno de coalición, explicó que lo que hará es cambiar sus aspectos más negativos. Y sobre la ley de eutanasia, el PP consultará con las comisiones de bioética para reformarla en su caso. El líder popular reiteró su compromiso de no gobernar si no gana las elecciones y retó al líder del PSOE a asumirlo también «¿El señor Sánchez está dispuesto a aceptar que, si no es la fuerza más votada, deje en la investidura que sea presidente del Gobierno quien ha ganado las elecciones? Yo sí.», explicó.

Feijoo dijo que se siente «capaz de conseguir una mayoría suficiente» para gobernar «en solitario» tras las generales. «Y me siento capaz de decir en nombre de mi partido que si no gano, no merezco ser presidente del Gobierno», concluyó.