Feijoo responde a la oferta de debates de Sánchez: «Va a haber un cara a cara»

Alberto Núñez Feijoo, durante un mitin en la campaña electoral. CESAR TOIMIL

Feijoo ha respondido a la oferta de Pedro Sánchez de hacer seis debates entre ellos en en la carrera hacia las elecciones generales del 23J. El líder del PP dice que no tiene «ningún problema» en debatir con el socialista. Y avanza que «va a haber un cara a cara».

Feijoo se pronunció sobre los debates en una entrevista radiofónica en Onda Cero, recogida por Europa Press. «No tengo ningún problema en debatir con el señor Sánchez. Va a haber un cara a cara entre él y yo en la campaña electoral», dijo ante los micrófonos.

Preguntado sobre si tiene miedo a un duelo televisivo con el presidente de Gobierno en funciones, lo negó de forma rotunda, Y cuestiono la «ocurrencia» de celebrar seis debates, que atribuyó a las «urgencias» del presidente del Gobierno. «Esto me recuerda a una película del oeste, le reto a tal hora el lunes», ha ironizado.

Para Feijoo, los debates «se negocian» entre los equipos de campaña, «no se obligan ni se establecen por una parte interesada». «Por supuesto se debatirá pero los debates no se obligan, los debates se negocian», ha abundado.

A la hora de valorar otros debates con más fuerzas, el lider del PP quiere esperar a conocer los criterios de proporcionalidad de la Junta Electoral y a saber qué candidaturas se presentan y por ejemplo quién se presenta por Podemos, por Sumar o si habrá un «Sumar Podemos o no».

Paula de las Heras

Pedro Sánchez se ha convencido, debate tras debate en el Senado, de que siempre sale bien parado de sus cara a cara contra Alberto Núñez Feijoo. Los socialistas sostienen que esos duelos han contribuido a evidenciar la «insolvencia» que el líder de la oposición había sido capaz de esconder del gran público durante sus años de mayoría absoluta en Galicia y quieren explotarlo en esta campaña. El jefe del Ejecutivo ha retado de hecho al líder del PP a mantener con él un debate semanal en los medios desde el próximo lunes al 23 de julio, seis en total.

El presidente del Gobierno, que participaba en un sobre fondos europeos, aseguró que no pondría condiciones (más allá de una moderación «neutral» y equilibrio de tiempos) y que está dispuesto además a participar en otros debates con otros candidatos. «Democracia es elegir, elegir con información, contrastando propuestas», ha dicho.

El órdago vino enmarcado además en toda una enmienda a la totalidad del discurso que él mismo pronunció ante su grupo parlamentario el pasado miércoles para explicar su decisión de convocar elecciones anticipadas tras el varapalo recibido por el PSOE en las autonómicas y municipales del domingo 28 de mayo. Esta vez, Sánchez no ha planteado los comicios como una cruzada contra una «ola reaccionaria». Al revés, se ha mostrado respetuoso con quienes optaron o se plantean optar por una papeleta de derechas y ha asegurado que su intención es plantear una campaña en positivo, explicando su gestión y sus prioridades, la justicia social y la defensa del Estado del bienestar.

En su intervención, el presidente —que ha asegurado que la elección en las generales será «Sánchez o Feijoo», sin meter en la ecuación a Vox pero tampoco a Sumar o Podemos— sí ha comparado el tipo de campaña que plantea la derecha y su planteamiento de «o Sánchez o España» con las de Trump, Orbán o Meloni. «Es peligroso, porque es tanto como acusar a los votantes socialistas de ser antiespañoles. Yo estoy seguro de que esos partidos tienen su forma de querer a España, distinta a la nuestra», ha concedido.

También ha evitado la crítica de la semana pasada a los medios de comunicación, cuya complicidad necesita ahora para poner en marcha su plan. En todo caso, él mismo ha apuntado que ya tiene cuatro peticiones de debates por parte de cuatro medios y que acepta sus propuestas.

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, no ha revelado si Feijoo está de acuerdo con el desafío de Sánchez, pero sí ha alegado que «cuando uno está ansioso hace esas cosas, pero nosotros no tenemos que seguir ese guion. Habrá debates, pero no fruto de la ansiedad»

«Vamos a ir analizando las peticiones de debate que van llegando. Estamos convencidos de que España no está para excentricidades. Entendemos la ansiedad de Sánchez pero le pedimos calma, tranquilidad. Él está mucho más cómodo en televisión que en la calle. Nosotros en esta campaña queremos tomar el pulso de la calle, saber lo que piensan y ofrecerles lo que necesitan», ha declarado.

Yolanda Díaz, líder de Sumar, también ha respondido a la propuesta de Sánchez de un cara a cara afirmando que el bipartidismo es cosa del pasado. «Quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijoo está fuera de la realidad de nuestro país», ha publicado la vicepresidenta del Gobierno en Twitter.