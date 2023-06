El Constitucional revisará las condenas de Chaves y Griñán por el caso ERE

José Antonio Griñán, entrando en la sede del Tribunal Supremo, en una foto de archivo BENITO ORDÓÑEZ

El Tribunal Constitucional (TC) admitió este lunes a trámite los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el caso ERE. La Sala Segunda ha dado entrada a los recursos de amparo por cuatro votos a favor y dos en contra, al tiempo que ha rechazado las medidas cautelarísimas destinadas a suspender el ingreso en prisión de Griñán (condenado a seis años de cárcel por malversación de caudales públicos) hasta que no se resuelva el fondo del asunto.

No obstante, los magistrados han acordado tramitar estas peticiones por la vía cautelar (ordinaria). Las citadas fuentes apuntan que ni las medidas cautelares ni los recursos en sí mismos se resolverán hasta después de las elecciones generales del próximo 23 de julio. La decisión sobre el fondo de los escritos de los condenados, por lo tanto, podría hacerse esperar hasta el próximo año, debido a la complejidad del asunto, así como a su repercusión, ya que aún hay decenas de piezas del caso ERE en tramitación, algunas en fase de investigación.

En un principio las doce impugnaciones por el caso ERE se incluyeron en el pleno del TC celebrado el 22 de mayo, pero finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del día 28. Tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación, pero, después de consultar con varios magistrados, se optó por mantenerla.

La magistrada responsable de estas ponencias será la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en cuyo despacho recayó la primera impugnación, la presentada por la exministra socialista Magdalena Álvarez, condenada por prevaricación a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

División

Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la propuesta de admisión o no de los recursos de amparo es competencia de las secciones, en este caso tuvo que elevarse a la Sala Segunda porque no había unanimidad entre los tres magistrados que formaban la sección competente. La posición de Montalbán era de admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la Sección Tercera —integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero César Tolosa, del bloque conservador—, porque este último se oponía.

La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que lo condenó a seis años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso en abril.