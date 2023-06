Feijoo hará una campaña basada en la reconstrucción y la reconciliación

Feijoo durante su intervención en el Cercle. Andreu Dalmau | EFE

El PP ha recibido con cierta perplejidad la intervención de Pedro Sánchez ante los diputados y senadores del PSOE, en la que radicalizó su discurso asumiendo buena parte de los postulados de Podemos e incluso su forma de calificar a los populares como la «derecha extrema» para identificarlos con la «extrema derecha» de Vox. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, está convencido de que Sánchez planteará una campaña de máxima confrontación.

A Cara de perro

Campaña en positivo. Frente a esa campaña a cara de perro que los populares esperan que ponga en marcha Sánchez, Feijoo apostará por una campaña en positivo, con una estrategia de moderación, situando la reconstrucción económica y la «reconciliación» como principales ejes. Así lo explicó este jueves en una entrevista en Tele 5 en la que aseguró que él se va a dedicar a «unir a los españoles en la concordia» y a «devolver a España el sosiego para resolver los problemas de los ciudadanos» en lugar de centrarse en la confrontación con el líder del PSOE . «En los extremos está el señor Sánchez. Él ha mutado el Partido Socialista en sanchista y, a partir de ayer, ha vuelto a mutar a un partido podemizado», sostuvo Feijoo sobre la intervención del presidente del Gobierno. Unas posiciones que, a juicio del líder popular, suponen una vuelta a los tiempos del «doberman» y del «nerviosismo».

Agenda de trabajo

«Primero toca el programa». Feijoo asegura que está trabajando en una agenda para los 100 primeros días de su Gobierno, en los que pondrá el acento en las medidas que ayuden a la reconstrucción económica, aunque admitió que ahora «primero, toca el programa electoral». La intención del líder popular es no entrar en el cuerpo a cuerpo al que, según el análisis que hacen en Génova, pretende llevarle el presidente del Gobierno tras el fracaso de la campaña socialista en las elecciones municipales y autonómicas. Frente a ello, Feijoo intentará centrarse en presentar sus propuestas con un objetivo que consiste en «derogar el sanchismo». Algo que supone «dejar de insultar» y cambiar «el fondo y la forma de hacer política actual». «Yo a los españoles no les voy a dar disgustos, no les voy a mentir, les voy a decir la verdad y voy a gestionar la realidad», señaló Feijoo, insistiendo en que él es un «político previsible».

Día de las elecciones

Una fecha inaudita. «Respecto al hecho de que Sánchez llame a las urnas el 23 de julio, Feijoo considera «inaudito» que escoja «una fecha que es de mayor éxodo vacacional y de mayores temperaturas para las elecciones generales». Animó por ello a los ciudadanos a votar para que España «no sea noticia» por el escaso nivel de participación.

Mensaje a Vox

No interrumpir el cambio. Feijoo pidió a Vox que «no interrumpa» el cambio en comunidades y ayuntamientos porque el PP ha ganado «claramente» en muchas plazas. Aseguró que si el partido de Abascal «quiere derogar el sanchismo», está «en disposición de facilitarlo», pero si lo que quiere es «una cuota de poder» a través de consejerías o ministerios, que lo diga «claramente». «Mi objetivo es gobernar en solitario. Espero que no se interrumpa el cambio ni lo que salga de las urnas», sostuvo.

Gobierno fuerte

Que solo dependa de las urnas. «España necesita un Gobierno muy fuerte y un presidente que no dependa más que de las urnas», dijo sobre su hipotética presidencia. Sobre ella, admitió que tiene «un problema» con el inglés y por eso se dispone a estudiarlo, aunque no va a tener «ningún problema» porque hay traductores en las cumbres internacionales.

Partido «cesarista»

Invita al PSOE a buscar otro líder. El líder del PP aseguró que Sánchez «no representa al PSOE, se representa a sí mismo». «El suyo es un partido cesarista. Cualquiera que discrepe de él no está en política», indició, invitando a los socialistas a buscar un nuevo liderazgo.