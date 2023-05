La promesa de Isabel Díaz Ayuso tras la ausencia de Podemos en Madrid: «Voy a hacer el Camino de Santiago»

FERNANDO ALVARADO | EFE

El resultado de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha sido incontestable, tras haber recuperado la mayoría absoluta del PP en la región, con 71 asientos en la Asamblea de Madrid y casi el 47 % de los votos. Y algo que también ha llamado la atención ha sido, en consonancia con el resto del país, el descalabro de Podemos, que no ha conseguido ninguna representación en las instituciones madrileñas. «Maravilloso», ha sido la calificación de la presidenta madrileña ante la ausencia del partido morado en su comunidad. Y ha dejado, además, una promesa: «Voy a hacer el Camino de Santiago», ya que, según ha dejado entrever en una conexión durante El programa de AR, parece que la falta de representantes morados en Madrid habría sido causado por una intervención divina.

Ayuso ha manifestado que confiaba en un buen resultado, y que uno de sus mayores deseos era que Podemos se quedase sin representación, por lo que tomó una determinación: «Le hablé ayer a lo más alto y le dije: “Señor, si me estás oyendo, quítanos esta forma de hacer política de encima, porque esto ya es un sinsentido”», le reveló la presidenta madrileña a Ana Rosa Quintana. Por eso, ante lo que ella considera una respuesta a su petición, la presidenta madrileña se lo devolverá haciendo la ruta hasta Santiago de Compostela.

Ayuso se explayó sobre lo que ella considera esas nocivas prácticas de Podemos: «Por el trato inmisericorde que les están dando a los demás, que piensan que todo les sale gratis, contra empresarios, contra periodistas, contra familiares de políticos…», explicó la candidata del PP. «Todos sabemos lo que está pasando», reflexiona Ayuso, que temía el camino hacia las generales, antes de conocer el adelanto electoral anunciado a media mañana por Pedro Sánchez, y vaticinaba que «de aquí a diciembre, la catarata de despropósitos que tienen pensada [desde Podemos] no va a parar, así que por lo menos, que esto les pare un poquito», ha deseado.

Por eso, Isabel Díaz Ayuso considera positivo el resultado de la formación morado en la comunidad y en el ayuntamiento: «Menos mal que Madrid ha dicho "por aquí no", y ver que las prácticas batasunas de señalar familias, con nombres y apellidos, de políticos y periodistas, no funcionan incluso entre su propio electorado, me hace confiar en que no se quiere esa política»,