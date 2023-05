La compra de votos altera el fin de la campaña del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez J.L.Cereijido | EFE

Si la primera semana de la campaña estuvo marcada negativamente para el PSOE por las listas de EH Bildu en las que se incluye a 44 exterroristas de ETA, lo que impidió al presidente del Gobierno situar el marco del debate en la vivienda y la sanidad, como era su intención, en el tramo final de la contienda la campaña del PSOE ha reventado ante la sucesión de casos de compra de votos por correo en diferentes localidades que afectan a dirigentes socialistas. El intento del PSOE de defenderse del presunto fraude electoral está teniendo más repercusión que cualquiera de las medidas que presenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al primer caso detectado en Melilla, que afecta al partido Coalición Por Melilla, socio de los socialistas en el Gobierno de la ciudad autónoma, le siguió la operación desplegada en Mojácar (Almería) en la que fueron detenidos dos candidatos socialistas implicados en la presunta compra de votos por correo a cambio de dinero y de promesas de puestos de trabajo.

Nuevo escándalo

Sin tiempo apenas para reaccionar a ese caso, por el que todos los partidos le habían pedido explicaciones y responsabilidades, al PSOE le estalló este jueves otro escándalo de presunta corrupción en la localidad murciana de Albudeite (Murcia) en una operación en la que fueron arrestadas 13 personas, entre ellas la candidata socialista a la alcaldía del municipio, Isabel de los Dolores Peñalver y Héctor Antonio Martínez, número 19 en la candidatura socialista al Parlamento de la Región de Murcia y miembro de la Ejecutiva regional del partido como secretario de Formación y adjunto a Educación, FP y Universidades.

A ese caso se suma además la investigación abierta en La Gomera sobre otro presunto fraude en el voto por correo que afecta a un partido que es una escisión del PSOE. Esta investigación se centra en la tramitación por parte del Cabildo de La Gomera de al menos una veintena de certificados digitales para la emisión desde sus dependencias del voto por correo de otros particulares. El Cabildo de La Gomera está gobernado desde 1991 por Casimiro Curbelo, primero con el PSOE y después con Agrupación Socialista Gomera (ASG), partido que fundó en el 2015 tras escindirse de las filas socialistas.

La campaña del PSOE parece estar gafada, porque a esos casos de presunta compra de votos por correo en diferentes localidades se han sumado otros escándalos que también afectan a candidatos o dirigentes socialistas.

Un juzgado de Granada levantó este jueves el secreto de sumario en relación al secuestro, el pasado 21 de febrero, de la concejal socialista de Maracena (Granada) Vanessa Romero, a manos del que fuera en ese momento pareja sentimental de la alcaldesa del municipio, Berta Linares (PSOE).

Un caso de secuestro

El juzgado remitió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto al secretario de Organización del PSOE andaluz Noel López, por ser aforado, tras considerar que existen indicios sobre su posible participación en el secuestro. López es el número tres de los socialistas andaluces y fue alcalde de Maracena.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, eludió pronunciarse sobre la situación de su actual número tres aludiendo que desconocía los detalles del caso y la inclusión de Noel López en la causa.

Por si fuera poco, el número dos de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, fue detenido por una supuesta agresión durante una visita electoral. Martín, que ha renunciado a todos sus cargos, agredió a un directivo del club de fútbol San José Tablero, a cuyo estadio habían acudido a celebrar un mitin. Tras una discusión, este directivo resultó presuntamente con una pierna rota por la agresión del candidato socialista.

Feijoo ataca al PSOE por los fraudes y se ofrrece a reformar el voto por correo

Pons afirma que este escándalo «implica personalmente» a Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, atacó este jueves al PSOE por los «presuntos fraudes» electorales en Melilla y Mojácar (Almería) y exigió al partido liderado por Pedro Sánchez que se comprometa a no pactar «nunca más» con Coalición por Melilla y que valore «si procede o no seguir» con la lista del municipio almeriense en las elecciones del 28 de mayo. El líder de la oposición también se abrió a modificar la ley para introducir más garantías en el voto por correo, como exigir siempre la identificación mediante el DNI.

«Si hemos de revisar para garantizar, cuando se lleva el voto a las oficinas de Correos, una mayor identificación, como ha adoptado con buen criterio la Junta Electoral en Melilla, deberemos revisarlo en las próximas semanas», declaró Feijoo, en alusión a la exigencia del DNI a la hora de depositar el voto por correo, según recoge Europa Press.

En un acto en Valencia, junto a su candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y la aspirante popular a la alcaldía de la ciudad, María José Catalá, Feijoo afirmó que él cree que en España hay «un buen sistema democrático y electoral», pero que «todas las garantías son pocas cuando hay personas pertenecientes a partidos políticos que no tienen principios».

«Supuestos muy graves»

Feijoo señaló que se están conociendo informaciones «lamentables» sobre estos «presuntos fraudes electorales» en varias localidades españolas. «Es evidente que estamos ante supuestos muy graves, supuestos que nos avergüenzan como españoles y supuestos que nos repugnan como demócratas», aseveró.

La Junta Electoral no validará los votos depositados en los buzones de Melilla

M. S.P.

La Junta Electoral Central (JEC) abortó el último intento desesperado de la trama de fraude electoral de Melilla de validar las papeletas que había ya comprado, presuntamente. Así, la JEC decidió declarar como no válidos los centenares de sobres electorales con papeletas que han aparecido en los últimos días en el interior de los buzones de Correos de correspondencia ordinaria de la ciudad autónoma dirigidos a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Melilla para su recuento en las respectivas mesas el próximo domingo.

La JEC rechaza validar esas papeletas porque la propia legislación electoral es la que expresamente exige que la recepción de esos votos por correo —previamente solicitados en las oficinas y entregados personalmente por el cartero a sus peticionarios— deben ser entregados en las oficinas presencialmente para ser certificados.

La Junta Electoral de Zona de Melilla dirigió el pasado martes a la JEC una consulta sobre qué hacer con esta avalancha de sobres que habían aparecido en los buzones de correspondencia ordinaria durante el fin de semana, solo horas después de que la Junta Electoral de Zona ordenara exigir el DNI a todas las personas que entregaran en la oficina de Correos de Melilla votos postales y de las instrucciones de la Junta Electoral Central de reclamar la documentación a cualquiera que depositara votos con destino a la Asamblea de la ciudad autónoma en las oficinas del resto del territorio nacional.

Casi 8.000

Según las estimaciones de la Brigada Provincial de Información, la trama de fraude electoral que salpica a Coalición por Melilla se quedó con cerca de 8.000 votos ya comprados y solicitados en Correos que no ha podido registrar por las restricciones impuestas por las juntas la pasada semana.

Feijoo ataca al PSOE ante los «presuntos fraudes» en Melilla y Mojácar y se abre a fijar más garantías al votar La Voz

Muchas de esas papeletas —insisten los investigadores policiales de la trama desarticulada esta semana— son las que han acabado en los buzones ordinarios en un intento desesperado de darles uso e introducirlas en las urnas.

El candidato del PP, Juan José Imbroda, ya abrió la puerta a impugnar el resultado electoral el próximo domingo.

Tras reiterar su mensaje de «confianza» en el sistema democrático y electoral español a cuatro días de la cita con las urnas, el jefe de la oposición pidió «responsabilidad máxima a los partidos que están detrás de estos fraudes».

«Quiero pedir responsabilidad a los partidos que han cometido estos errores. No hay que demonizar a nadie mientras no se confirmen todos y cada uno de los errores cometidos», manifestó, si bien a renglón seguido matizó que no se trata de un error, sino que es un fraude. Dicho esto, el líder de la oposición solicitó al PSOE que rompa ya sus acuerdos con el partido Coalición por Melilla (CpM) y exigió a la formación de Pedro Sánchez que se comprometa a no pactar con esa formación «nunca más».

Más duro fue el responsable de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, que denunció una trama de compra de votos que, va de Melilla a Mojácar e implica al PSOE y a sus socios. Pons emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar inmediatamente explicaciones sobre esta «asquerosa» trama porque el prestigio internacional de España está en juego. Pons afirmó que este escándalo implica particularmente a Sánchez «porque su número dos», en referencia al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue quien presentó y promovió la candidatura de Mojácar y el propio jefe del Gobierno veranea en ese municipio almeriense. «Este escándalo ya es un escándalo del que se habla en toda Europa y Pedro Sánchez debería inmediatamente dar explicaciones sobre esta trama de compra de votos que va de Melilla hasta Mojácar, de Melilla hasta Almería, que implica a su partido, que implica a sus socios y que le implica personalmente a él», señaló el dirigente popular.

Pons añadió que es indecente que Pedro Sánchez mantenga el pacto de gobierno en la ciudad de Melilla y que siga callado. Por eso, lo emplazó a romper con Coalición por Melilla y se preguntó si no lo hace porque tiene «razones inconfesables» para mantener ese pacto. «¿Está Marruecos detrás de la compra de votos, como se ha afirmado en algún periódico? ¿El presidente del Gobierno español goza de autonomía y libertad para poderle exigir a Marruecos que aclare si está detrás de la compra de votos?», se preguntó.