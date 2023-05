La Fiscalía no ve ilegal la inclusión de 44 condenados en las listas de EH Bildu

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, en una imagen del pasado día 13 Fernando Gómez | EUROPAPRESS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la inclusión en las listas de EH Bildu de 44 candidatos condenados por terrorismo, siete de ellos por asesinato, ni es constitutiva de delito ni «permite atisbar» que se cumpla un «supuesto de inelegibilidad».

El ministerio público ha acordado por este motivo archivar las diligencias de investigación abiertas a raíz de una denuncia de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que además instaba a practicar diligencias para iniciar el proceso de ilegalización de EH Bildu.

En un decreto de cuatro páginas firmado hoy, tanto el fiscal jefe Alonso como la teniente fiscal Marta Durántez han recabado las hojas histórico-penales de las personas condenadas y tras examinar esta documentación «no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que nos permita atisbar que nos hallamos ante un supuesto de inegibilidad, según el artículo 6.2 de la Loreg, ni tenga trascendencia penal».

No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional -competente para ver los casos de terrorismo- recuerda en su escrito al denunciante que le compete a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas presentadas por partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales.

La denuncia inicial fue presentada el pasado miércoles por Dignidad y Justicia, la asociación presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000. Portero, actual diputado autonómico del PP en la Comunidad de Madrid, incluyo la lista de los 44 candidatos expresos de ETA, dada a conocer un día antes por la asociación vasca de víctimas del terrorismo Covite, con la pretensión de que la Fiscalía revisase la liquidación de sus condenas.

En especial, la denuncia pidió estudiar la situación de los siete castigados por un delito de asesinato con fines terroristas por si su inhabilitación para empleo o cargo público era absoluta o parcial. Las mismas personas que ayer comunicaron que no recogerían su acta en caso de ser elegidos el 28 de mayo. Un anuncio confirmado de forma posterior por Arnaldo Otegi, coordinador general de la coalición aberzale, en una comparecencia sin preguntas en la que no hizo autocrítica. Otegi se limitó ayer a justificar que su voluntad es «avanzar hacia el futuro y no generar zozobra» y achacó la crisis a «una campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la derecha española, a la que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses electorales».

Sánchez confirma que el Gobierno renovará el escudo social en junio

Reivindica el acuerdo salarial entre patronal y sindicatos

Efe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que el Ejecutivo aprobará en junio nuevas medidas sociales acordes con la coyuntura que haya en ese momento para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania.

Sánchez ha expresado su intención de aprobar nuevas medidas en su respuesta ante el pleno del Congreso a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le ha pedido que las medidas que han conformado el escudo social frente a la crisis se conviertan en permanentes.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que en junio vencerán muchas de las medidas aprobadas para ayudar a superar las consecuencias de la guerra en Ucrania. «Evidentemente, el Gobierno va a traer, en función de la coyuntura que tengamos en junio, unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y del conjunto de la cámara», ha señalado dirigiéndose a la diputada de EH Bildu.

Aizpurua ha justificado el apoyo de su formación a medidas que se han ido aprobando durante la legislatura para proteger a las personas que más lo necesitan y ha considerado que muchas de ellas que han demostrado su efectividad deberían mantenerse y ampliarse. Así, ha defendido asegurar el acceso a productos de alimentación básicos y la reducción de hipotecas variables.

Sánchez ha resaltado la importancia del reciente acuerdo salarial entre los agentes sociales que ha afirmado que viene a dar respuesta a la demanda de los trabajadores de que haya un reparto más equilibrado de los frutos del crecimiento económico.

Tras recordar el constante aumento del número de afiliados a la Seguridad Social ha insistido en su determinación de seguir protegiendo a la clase media y trabajadora del país, pero no ha dado detalles de las medidas que se podrían aprobar.