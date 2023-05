Page ante Sánchez: «Yo con los asesinos de ETA no voy ni a la vuelta de la esquina»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este domingo, en Puertollano (Ciudad Real). JESÚS MONROY | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afrontaba este domingo uno de los mítines más comprometidos de la campaña. Un acto junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lleva meses desmarcándose de la política de alianzas del líder del PSOE con los independentistas catalanes y con EH Bildu. Y Page no defraudó a su parroquia. «No tengo por qué implica a nadie más en mis reflexiones», dijo en presencia de Sánchez, pero añadió que él siempre levantará la voz cuando «un independentista intente arrimar el ascua». «Y si esos independentistas en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina», afirmó en plena polémica por las listas de EH Bildu, socio del Gobierno de Sánchez, en las que figuran 44 exmiembros de ETA.

Pero Sánchez ignoró esas palabras y una vez más no hizo alusión a la polémica sobre las listas del partido de Arnaldo Otegi. El presidente siguió su guion de anunciar una medida en cada mitin y adelantó que el Gobierno subvencionará las entradas al cine todos los martes para los mayores de 65 años, de manera que puedan acceder a las salas abonando solo dos euros. El Consejo de Ministros lo aprobará el próximo martes. «Los Consejos de Ministros son de avances sociales, y nosotros queremos convertir la cultura en una cuestión de Estado», proclamó Sánchez sobre una medida que tendrá un coste aproximado de diez millones de euros, según las primeras estimaciones, y que beneficiará también a la industria cultural. El cine, según afirmó, «puede y debe formar parte del envejecimiento activo y saludable».

Quien tampoco se alejó de su guion fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que volvió a la carga con las críticas a los pactos del Gobierno con EH Bildu. El presidente popular pretende poner en un compromiso a los barones territoriales e insta a los socialistas a «no callarse» ante los pactos del Gobierno y a «no votar con Sánchez». Durante un mitin celebrado en Aragón, una comunidad en la que también su presidente, el socialista Javier Lambán, suele desmarcarse de los independentistas, exigió al PSOE aragonés que dé un paso más para decirle «a la cara» a Sánchez que rompa su pacto con Bildu o le advierta de que «jamás habrá un voto de un diputado o senador de Aragón que vote con Sánchez en el Congreso o el Senado».

Según Feijoo, «los desmanes» de Sánchez no se combaten «levantando un poco la voz para conseguir un titular en los medios de comunicación», sino «levantando la mano en el comité federal del PSOE diciendo: así no. O cambias tú, o te cambiamos». El líder del PP pidió por ello «el voto a los socialistas avergonzados: aquellos que no se reconocen en el sanchismo y quieren un partido centrado y de Estado».

Pablo Iglesias reaparece

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias volvió este domingo a la arena política y se estreno con un mitin en Gran Canaria para arropar a la candidata a la presidencia de Canarias Noemí Santana. Más moderado que en otras ocasiones, Iglesias justificó que Unidas Podemos permanezca en el Consejo de Ministros pese al «conflicto» que mantiene con el PSOE en muchas cuestiones, y a que defiendan intereses diferentes, porque, a su juicio, «solo estando dentro se pueden cambiar las cosas». Iglesias desmentía así a quienes le acusan de buscar una ruptura del Ejecutivo de coalición antes de las elecciones generales. «Quieren ver a Podemos muerto porque saben que con Podemos cambian las cosas», proclamó.

El exvicepresidente dijo haber perdido la «costumbre de dar mítines», aunque tiene la ventaja de no tener que ser «elegante ni educado». En un ataque indirecto a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, que rechaza la política del «ruido», Iglesias dijo que Unidas Podemos tiene que estar «orgulloso» del «ruido» y el «conflicto» con el PSOE, porque con ello se consigue que se cumpla el compromiso con la ley de vivienda y se puede decirle a Pedro Sánchez, que «es un error que España se ponga de rodillas frente a la dictadura marroquí y traicione la dignidad histórica del pueblo saharaui».