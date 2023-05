Ayuso plantea la ilegalización de Bildu y Yolanda Díaz dice que «hay que respetar el sufrimiento de las víctimas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

La presidenta del PP madrileño, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado a Bildu de «anomalía democrática» y plantea una posible ilegalización si no cumple la Ley de Partidos «teniendo en cuenta que son condenados por terrorismo, con delitos de sangre», en sintonía con la propuesta realizada por Vox. En Bilbao, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, pidió en Bilbao al presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que «rompa claramente, de forma solemne y pública» con EH Bildu, e inste a la Fiscalía del Estado a impedir que gente que ha asesinado pueda concurrir en listas electorales. «No se puede estar a cualquier precio en la Presidencia del Gobierno», ha advertido el líder popular, que no se pronunció sobre estudiar una posible ilegalización del partido aberzale.

«Habrá que ver la figura con la que se puede revertir una situación así, pero yo creo que no debería estar nunca en ningún Parlamento, en ningún Ayuntamiento, en ninguna institución, nadie que pertenezca al entorno político de una banda terrorista», declaró la presidenta madrileña a los periodistas a su llegada al Palacio de Cibeles, donde se han entregado las medallas de la ciudad por su patrón, San Isidro. La candidata en Madrid ha contestado que no sabe cómo podría hacerse, a través de qué figura jurídica, algo que tampoco le corresponde a ella determinar. «Creo que no cumplen con la Ley de Partidos estas candidaturas teniendo en cuenta que son condenados por terrorismo, con delitos de sangre y que además se presentan por municipios donde viven incluso sus víctimas», ha añadido. Le parece «inmoral e impropio de una democracia» como la española las candidaturas de Bildu y el hecho de que esta formación política «pueda estar en las instituciones».

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar en La Pradera de San Isidro Daniel Gonzalez|Daniel Gonzalez | EFE

«No se puede instrumentalizar el dolor», afirma Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recalcado este lunes, al ser preguntada sobre la presencia de condenados en las listas electorales de EH Bildu, que «hay que respetar el sufrimiento de las víctimas» de la banda terrorista.

En declaraciones en la Pradera de San Isidro, donde ha acudido con motivo de la campaña electoral, la también ministra de Trabajo ha recordado que España es un «Estado social y democrático de derecho» lo que, a su juicio, no es óbice para «respetar a las víctimas». «Esto es clave. El sufrimiento de las víctimas tiene que ser respetado», ha enfatizado la vicepresidenta, antes de apuntar que tampoco «se puede instrumentalizar el dolor» de las personas afectadas por las acciones de la banda terrorista.

Pese a la insistencia de la prensa, Díaz ha rehusado contestar a la pregunta de si, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera «indecente» que la coalición aberzale que lidera Arnaldo Otegi haya incluido a condenados por terrorismo en sus candidaturas.

Desde Podemos, Irene Montero, Irene Montero, ha pedido a los partidos de derecha que dejen de hacer una campaña «vergonzosa» hablando de ETA por respeto al dolor de las víctimas. «Euskadi es una sociedad de paz y convivencia», ha defendido.