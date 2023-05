Borràs no pedirá el indulto tras su condena: «No me arrastraré»

La presidenta suspendida del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, durante su intervención frente al edificio del Parlament este jueves tras serle comunicada la sentencia del TSJC que la condena a cuatro años, seis meses y un día de prisión y a 13 años y un día de inhabilitación Quique Garcia | EFE

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha presentado este jueves un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC que la condenó a cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Los abogados de la líder independentista vuelven a reclamar su absolución de los delitos por los que «viene inicialmente condenada».

Como ya afirmó durante el juicio y durante la instrucción, la dirigente nacionalista sostiene que fue víctima de un proceso judicial sin garantías y que sufrió una persecución. Sus abogados mantienen que padeció una vulneración de sus derechos desde el primer día hasta el último de su causa penal y que entre otras cosas fue juzgada por un tribunal que no era imparcial. Según la defensa de Borràs, su condena fue desproporcionada.

La líder de Junts fue condenada a cuatro años y medio de cárcel, pero el propio tribunal que la sentenció propuso al Gobierno un indulto parcial para que no acabe entrando en prisión. La presidenta de Junts ha rechazado este jueves , en un vídeo difundido en las redes sociales, solicitar una medida de gracia. «Yo no tengo nada que ver con la corrupción. No me arrastraré por un indulto. No necesito que me digan si me lo concederán o no, porque no pediré ningún indulto». ha señalado. Lo cierto es que compañeros de su partido fueron indultados por el Gobierno, como es el caso de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn, además de los dirigente de ERC Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como el expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart. No obstante, ya ha anticipado cuál será a su juicio la posición del Gobierno si alguien reclama el indulto en su nombre. «Dijeron que con un tema de corrupción, no. Los que habían indultado a los GAL y la cal viva, esto sí», ha asegurado.

La sentencia incluía además el voto particular de una magistrada, que concluyó que la presidenta suspendida del Parlament no cometió falsedad documental sino que indujo a cometer este delito por lo que la pena debía ser más baja. Tras conocer la condena, Borràs calificó el fallo de «aberración» judicial y afirmó que no tuvo un juicio justo. En el vídeo, ha afirmado que resistirá, y en este contexto, cree que «resistir ya es vencer». Para Borràs, su condena ya estaba prefigurada antes de que empezara el juicio, por lo que considera que se ha cometido «una injusticia y una persecución». Esta misma argumentación emplea para su recurso ante el Supremo. Asegura que la contratación fue legal.

Borràs está en la cuenta atrás como diputada autonómica. La Junta Electoral ya ha dejado sin efecto su escaño, a pesar de la que la condena no es firme, pues está recurrida al Supremo, y solo falta que la Mesa del Parlament ejecute el acuerdo del órgano administrativo. De momento, la Cámara catalana trata de ganar tiempo a través de recursos y alegaciones, pero la Junta Electoral ya ha dado cinco días al hemiciclo catalán para que le informe qué medidas ha adoptado para dar cumplimiento a la orden de retirar el acta a la dirigente de Junts. El Supremo ha rechazado esta semana las medidas cautelares presentadas por la presidenta de Junts para que se paralizara su retirada del acta de diputada.

La próxima notificación de la JEC en relación al caso Borràs será un requerimiento a la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergès, para que formalice la retirada del escaño, bajo el riesgo de consecuencias jurídicas si no acata. En cuanto pierda su acta de diputada, cesará como presidenta del Parlament. Los partidos creen que el relevo será después de las elecciones municipales.