Urkullu contra la presencia de exetarras en las lista de Bildu: «Es una falta de respeto»

El lehendakari Iñigo Urkullu Gobierno Vasco | Europa Press

El lendakari, Íñigo Urkullu, ha criticado la «falta de respeto, consideración y de sensibilidad» de EH Bildu hacia las víctimas del terrorismo por incluir en sus listas electorales en el País Vasco y Navarra a 44 candidatos que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos 7 por asesinato. El jefe del Ejecutivo vasco se ha pronunciado sobre esta polémica a su llegada al Parlamento Vasco, que celebra este jueves el último pleno ordinario antes del parón electoral.

«Tienen derecho a presentarse en las listas pero no hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, consideración y de sensibilidad hacia las víctimas», ha censurado. Asimismo, ha considerado que no es aceptable que la coalición aberzale no tenga «el respeto que es necesario hacia la sensibilidad de la sociedad vasca». «No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino permanente», ha advertido.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la inclusión de 44 exetarras en las listas de EH Bildu para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Entre ellos figuran siete candidatos y suplentes sentenciados a largas penas de cárcel por su participación en varios asesinatos cometidos entre 1978 y 2001, y que ahora son aspirantes en las listas a las elecciones municipales de Legutiano (Álava), Erregil e Irún (Guipúzcoa), Maruri-Jatabe, Mungia y Zierbena (Vizcaya), y Berrioplano (Navarra).

La presidenta de Navarra dice que no le gusta una decisión que es «estrictamente legal»

También se ha pronunciado sobre la decisión de EH Bildu la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite. «Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra, para acordarlas, creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace diez años. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios, guste o no, se tiene que construir con Bildu», ha aseverado Chivite, citando al político del PP Borja Semper. Chivite dijo, que a título personal, la estrategia de EH Bildu no le gusta aunque es «estrictamente legal».