El fracaso del experimento británico «Help to buy»: derivó en precios más altos y viviendas más pequeñas

Los avales anunciados por el presidente Pedro Sánchez no son una novedad en Europa. El Reino Unido ya puso en marcha un programa similar en el 2013. Lo bautizó como Help to Buy (HtB) y, con él, trató de facilitar el acceso de los ciudadanos a una primera vivienda. ¿Cómo? Con avales del 20 % sobre el precio total —40 % para inmuebles ubicados en Londres—, y sin intereses durante cinco años. De esta forma, solo se exigía a los compradores un depósito del 5 % para poder pedir una hipoteca.

¿En qué se tradujo este plan? Según un informe del 2020 de la London School of Economics, en precios más altos, viviendas más pequeñas y jugosos beneficios para las constructoras. «Podemos concluir que las políticas de expansión crediticia como el HtB pueden ser ineficaces cuando hay fuertes restricciones de oferta y en áreas ya inasequibles», deslizan sus autores.

Y es que los resultados difieren cuando se pasa la lupa a Gales (tope de 261.580 euros por vivienda) o Londres (688.000 euros). En la capital, el programa de avales «condujo a un aumento significativo en los precios de los nuevos inmuebles de aproximadamente el 6 %. Sin embargo, no tuvo un efecto apreciable en la actividad de la construcción», señalan. ¿Qué pasó en zonas menos tensionadas? «En las áreas entre Inglaterra y Gales encontramos un efecto significativo en la actividad de construcción y ningún efecto sobre los precios», concluyen. De hecho, los inmuebles han ido reduciendo su tamaño. En ambos casos, eso sí, quienes salieron ganando no fueron los ciudadanos: «Los principales beneficiarios del HtB en las áreas ya inasequibles pueden ser las constructoras y los propietarios de terrenos [...] Mientras el acceso a la vivienda, en principio, mejoró (con la relajación de las restricciones crediticias), la carga financiera actual asociada a la compra de vivienda ha aumentado más», observan.

En las conclusiones del informe, sus autores alertan de que el programa ha tenido efectos contrarios a los que se buscaban: «El HtB ha estimulado la construcción en las zonas equivocadas: esto es, en áreas con menos rigideces, no en áreas donde la concentración de empleo y productividad es mayor y donde se necesitan más nuevas viviendas».