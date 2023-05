Abascal carga en Santiago, «corazón espiritual de Europa», contra la «leyenda rosa» de la UE

Sandra Alonso

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentó hoy lunes en Santiago el documental El futuro de Europa, en el que se plantea una «crítica constructiva» al funcionamiento de la Unión y se plantea una alternativa al tradicional eje francoalemán basada en las propuestas de los partidos que sostienen los actuales gobiernos de Italia, Polonia, los países bálticos o la República Checa.

El documental fue producido por la Fundación Disenso, que preside el propio Abascal, en colaboración con el think tank New Direction, una organización de orientación conservadora creada en el 2009 y que tiene entre sus fundadores a Margaret Thatcher, ex primera ministra del Reino Unido. Entre los vicepresidentes de la entidad figura Aguilar Mazaly, eurodiputada de Vox.

En el filme, además de eurodiputados próximos a esa institución o los filósofos Gustavo Bueno y Miguel Ángel Quintana Paz, participa Carlos Ruiz Miguel, catedrático de derecho constitucional de la USC, quien describió las políticas económicas de la UE como una operación para «castrar» la economía española y hacerla dependiente de los intereses franceses y alemanes.

A la presentación del documental acudieron unas 150 personas. Entre ellas los candidatos de Vox en los principales municipios gallegos y el también eurodiputado de Vox Hermann Tertscht, que al final de la proyección advirtió que la actual UE supone una «gravísima» amenaza para las naciones europeas al estar encaminada a implantar un régimen similar al del Partido Comunista chino. El acto tuvo lugar en el Hostal de los Reyes Católicos. Frente al histórico edificio, en la plaza del Obradoiro, se produjo una concentración en la que participaron unas 20 personas y desde la que se profirieron eslóganes como «Galiza será a tumba do fascismo».

Sus palabras fueron un eco de las de Santiago Abascal. El presidente de Vox rechazó que su formación sea antieuropeísta, pero insistió en que es necesaria una reforma que garantice la soberanía de las naciones que la conforman. Abascal afirmó que se ha «reflexionado muy poco» sobre las consecuencias de la pertenencia a la UE, hasta el punto de que se ha creado una «leyenda rosa» sobre el funcionamiento de la Unión.

Sus principales críticas fueron hacia los «burócratas» europeos que pretenden convertir el continente en «un páramo o un parque de atracciones» sin países con identidad propia y los ciudadanos sumidos en un «magma multicultural». Abascal defendió el proyecto de «naciones libres» de los «padres fundadores» de la UE, que contrapuso a los burócratas y a algunos gobiernos nacionales que, por interés electoral, habrían «traicionado» la idea original de Europa. El presidente de Vox advirtió contra «presión federal» en las instituciones europeas que «aleja el poder de los ciudadanos» y que en el pasado se encarnó, según su discurso, en los intentos centralizadores del nazismo alemán y el comunismo soviético.

Abascal señaló el conocimiento griego, el derecho romano y la teología cristina como las raíces de Europa. También reivindicó a España como una nación europea por derecho propio. Otros países, dijo, ostentan esa condición por su ubicación geográfica, pero España afrontó «una historia de siglos de reconquista», además de «salvar Europa en Lepanto» y de que Santiago de Compostela es «corazón espiritual» del continente.