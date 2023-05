«Cuando vi la navaja supe que no era una broma»: el coraje de Assane evitó un atraco en Sabadell

Assane es un joven senegalés ATLAS

El pasado 24 de abril Assane había madrugado. Este inmigrante senegalés, que lleva cuatro años en España, acudió a primera hora, antes de las ocho de la mañana, a una sucursal bancaria de la ciudad de Sabadell para abrir una cuenta donde poder cobrar su primera nómina. Pero entre esos primeros clientes del banco había otro con peores intenciones. Era un atracador que, encapuchado y navaja en mano, amenazaba a un empleado de la entidad. Assane, a su lado, no se lo pensó dos veces y se lanzó encima, rodeándolo desde atrás con gran pericia e impidiendo que pudiese usar el arma blanca.

El momento lo podemos ver en vídeo porque otro cliente lo grabó todo con su móvil. Se ve cómo Assane empieza pidiéndole al ladrón que se aparte y, ante su negativa, se le abalanza encima y forcejea con él para finalmente reducirle en el suelo, donde consigue retenerlo en colaboración de otros empleados hasta la llegada de la policía. El asaltante, un hombre de 36 años, acabó detenido.

Su acción decidida fue reconocida días después por los Mossos.Varios policías fueron a buscarlo a su lugar de trabajo para felicitarlo ante la mirada orgullosa de sus jefas. «Llegó que no sabía hacer nada y ahora es ayudante de cocina, hace unas paellas increíbles», cuenta una de ellas mientras Assane recuerda lo que pasó en el banco y lo ha llevado a la fama. Asegura que, en cuanto vio la navaja, supo «que no era una broma» y que tenía que actuar. «El atracador no me daba miedo pero sí que pudiese herir a otras personas», recuerda este joven senegalés, que aquel día, a aquella hora, en aquella entidad, estaba rodeado de muchas personas mayores.

Consiguió neutralizar la amenaza y confirmó la impresión que tienen de él las personas que lo conocen. Como dice su jefa en el restaurante, «es un sol, una persona increíble».