Ayuso dice que la presencia del ministro Bolaños en el Dos de Mayo fue «una provocación»

Sigue la polémica por los actos del Dos de Mayo en Madrid. 24 horas después de impedir que el ministro Félix Bolaños subiera a la tribuna del desfile, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que la presencia del titular de Presidencia fue «una provocación».

El Gobierno regional mantiene su acusación de que Bolaños se autoinvitó al acto institucional para «reventarlo».

En declaraciones a la Cadena Ser, la presidenta madrileña, que sí subió a la tribuna a Margarita Robles, ministra de Defensa, y a Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, ha dicho que «Lo importante es saber que en los actos institucionales de la Comunidad no hay ministros».

Choque de trenes

El choque de trenes que vienen protagonizando el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso reventó ayer, festividad del Dos de Mayo, en el acto institucional del día de la comunidad. Con un frío apretón de manos, Isabel Díaz Ayuso quiso zanjar la batalla dialéctica entre la Puerta del Sol y la Moncloa por la asistencia o no de Félix Bolaños a la celebración protocolaria de la jornada. El ministro de la Presidencia, a quien el Gobierno regional acusó de «provocación» por autoinvitarse al acto, ocupó finalmente un lugar destacado en la primera fila desde el que siguió el discurso de la presidenta madrileña, que evitó ayer la colisión con el Ejecutivo central y optó por no dedicarle ni una palabra de su discurso a la pugna.

Bolaños, sin embargo, no pudo unirse al resto de las autoridades para ver el desfile desde la tribuna principal, a la que sí subieron, en cambio, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Una responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid cortó el paso al ministro a la tribuna.

Con gesto de disgusto y ante una nube de periodistas, el hombre fuerte de la Moncloa dijo que no pensaba dedicar «ni un segundo» a una polémica «artificial» destinada, a su juicio, a no hablar de los problemas cotidianos «de la vida de la gente» y a fin de no alimentar «a los crispadores, a los odiadores, a los que se inventan mentiras para generar lío, a los que viven cómodos en el enfrentamiento».

«Madrid, su gente, es hospitalaria, acogedora, plural, tolerante, cortés y educada», afirmó Bolaños, una descripción de virtudes que le llevó a desear que el Gobierno regional que resulte de la cita con la urnas del 28M «se parezca» a los ciudadanos de la comunidad, en clara alusión, por contraste, al Ejecutivo de Díaz Ayuso.

«Un Gobierno faltón»

Antes, Núñez Feijoo había cerrado filas con su correligionaria achacando a la Moncloa la «falta de institucionalidad» vivida en torno a la fiesta del día de Madrid. «Me parece bien que, a pesar de ser un Gobierno faltón desde el punto de vista institucional, el ministro al que usted se refiere y la ministra a la que usted se refiere tengan su espacio en esta fiesta», declaró el jefe de la oposición a su llegada.

El año pasado, el Ejecutivo autonómico invitó al presidente del Gobierno, que delegó su representación en el ministro de Presidencia. Este 2023, Ayuso invitó al Gobierno central a través de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por ser ella la que tiene la interlocución con las comunidades autónomas. Pero ella adujo razones de agenda y en su lugar el Ejecutivo decidió que iría Bolaños. «El ministro quiso imponer su presencia, su equipo de protocolo solo preguntó cuál era su sitio sin estar invitado», insisten en el PP de Madrid. La polémica acabó por desdibujar el acto institucional, centrando todos los focos y acaparando las declaraciones de los políticos que habían acudido a la convocatoria de Díaz Ayuso. «Le preocupa si viene un ministro u otro y le parece mal que venga cuando vino el año pasado. Tenemos que dejarnos de polémicas artificiales que tienen poco que ver con los problemas de la gente», censuró el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato.

La candidata de Más Madrid a la presidencia regional, Mónica García, tachó también de «polémica artificial» los desencuentros entre la Comunidad de Madrid y el ministro de Presidencia, algo que le interesa a «un cero por ciento de los madrileños». «Si es un problema de protocolo —remarcó— que lo solucione protocolo». Vox, por su arte, se alineó con el Gobierno regional en sus críticas a Bolaños e hizo hincapié en que «los partidos políticos no son los dueños de las instituciones». «Tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos», dijo su candidata Rocío Monasterio.