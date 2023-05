Asens llama a Sumar y Podemos a evitar «tacticismos» y se ofrece de «puente»

Jaume Asens, presidente del grupo Podemos-En Comú Podem en el Congreso. Toni Albir | EFE

El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha hecho un llamamiento a Sumar y Podemos a evitar «caer en la tentación del tacticismo partidista» y del «narcisismo de los egos y de las siglas» y se ha ofrecido como «puente» para facilitar la unidad. Así lo ha planteado en una entrevista con EFE, en la que se ha referido a la pugna interna protagonizada en las últimas semanas por la vicepresidenta segunda del Gobierno e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz, y el exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

«Estamos en un momento en que hay que hacer un esfuerzo para poner más en valor aquello que nos une que lo que nos separa. Es un tiempo no para levantar muros ni para cavar trincheras, sino para construir puentes, para no caer en el tacticismo partidista o en el narcisismo de las siglas o de los egos», ha recetado Asens. A su juicio, «hace falta más humildad, más generosidad, más empatía, salir de las zonas de confort» y evitar el cruce de reproches a través de los medios de comunicación.

Desde su «doble militancia», en los comunes y en Podem Catalunya, Asens se considera llamado a ejercer un «papel de puente» entre las diferentes sensibilidades. Como prueba de ese equilibrio, ha recordado que acudió al acto de presentación de Sumar, a principios de abril, y a mediados de mes estuvo presente en la Fiesta de la Primavera de Podemos en Zaragoza.

«Los comunes estamos destinados a ser el elemento cohesionador entre Sumar y Podemos. Tenemos una experiencia de confluencia virtuosa», ha destacado. De hecho, según Asens, «Cataluña es un oasis» de unidad, por lo que los comunes deben tratar de «exportar» su modelo unitario al resto del Estado y ayudar a implantar una relación «confederal». A su parecer, «es necesario llevar el proyecto a la ITV, renovar estrategias y actitudes», y la persona «indicada» para pilotar este reinicio es Yolanda Díaz.

«Separados no sumaremos tanto»

Asens ha insistido en apelar a una solución unitaria: «Sería un fracaso que no se reeditase el Gobierno de coalición. Y para que se reedite el Gobierno de coalición es condición de posibilidad que nos entendamos entre nosotros. Si vamos por separado, no sumaremos tanto como si vamos juntos», ha alertado. Lo esencial para que Sumar y Podemos acerquen posiciones, en su opinión, es generar un «clima de lealtad y de confianza» y evitar entrar en cruces de reproches: «Frente a los ataques, es mejor no responder, no bajar al barro», ha señalado.

Preguntado por las críticas a Iglesias que vertió Díaz en una reciente entrevista con La Sexta, ha afirmado: «Hemos de intentar no caer en la crítica a los compañeros. De mi boca no saldrá ninguna crítica a Yolanda Díaz ni a Pablo Iglesias». «Como dijo Pablo Iglesias, Yolanda Díaz está destinada a ser la política más importante en la próxima década. Y, como dijo Yolanda Díaz, sin Pablo Iglesias no habríamos llegado hasta aquí», ha dicho.

El poder de Pablo Iglesias

También se ha referido a unas palabras de Iglesias en su programa de actualidad La Base, en las que se hacía eco de un debate interno en Unidas Podemos en el Congreso en torno a unas exenciones fiscales a confesiones religiosas, promovidas por los socialistas.

Para Asens, «las filtraciones en general no son nunca positivas, no contribuyen a un clima de confianza», ya que el grupo parlamentario «debe trabajar con confidencialidad». Asens entiende que Iglesias, «pese a que no tiene cargos directivos» en Podemos, «sí sigue teniendo un poder importante, porque tiene capacidad de influencia, su opinión tiene muchos altavoces y llega a mucha gente».