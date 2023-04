Juanma Moreno defiende el proyecto de regadíos de Doñana y pide cordura al Gobierno

Juanma Moreno, presidente de Andalucía, en un acto electoral del PP de Baleares. Tomàs Moyà | EUROPAPRESS

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este sábado la tramitación de la proposición de ley para regularizar regadíos en la Corona Norte de Doñana y ha pedido «sensatez» y «cordura» al Gobierno central para estudiar sus propuestas.

El dirigente andaluz ha ofrecido este sábado una rueda de prensa en Palma junto a la presidenta del PP en Baleares y candidata al Govern, Marga Prohens, sobre una iniciativa ya implantada en Andalucía para agilizar proyectos y atraer la inversión.

Preguntado por si mantenía su postura pese al tirón de orejas del comisario lituano Virginius Sinkevicius, que advirtió de que, si se aprueba esta ley, «podría degradar el humedal protegido de Doñana», Moreno ha insistido en seguir con su plan de legalizar el regadío de unas 700 hectáreas en Huelva, a 30 kilómetros del Parque Nacional y con aguas superficiales que no afectarían al acuífero. «El posicionamiento del Gobierno de Andalucía es exactamente el mismo que hace un año. Este proyecto de ley no supone ningún ataque para Doñana, tiene el máximo de protección», ha recalcado el presidente andaluz.

«Lo que hemos hecho básicamente ha sido iniciar un proyecto de ley sujeto a modificaciones. Si es que la hay, estamos dispuestos a escuchar una alternativa. Lo que queremos es que, por parte del Gobierno, que lleva desde diciembre sin atendernos, pedimos que plantee cual es su alternativa y a partir de allí la estudiamos», ha explicado.

Para Moreno, no sentido ningún sentido «este ataque sin precedentes» por parte del PSOE, con el fin de «arañar un puñado de votos» en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido cordura. «A mí me han llamado terrorista. Un gobierno debe actuar con serenidad y sensatez», ha opinado.

Moreno también ha argumentado que Doñana está «hiper protegida» y ha manifestado que en su vida la pondría en riesgo. «Vamos a ver si dejamos la soberbia de lado y hay más serenidad y diálogo», ha solicitado. A preguntas de la prensa sobre la sequía, el presidente popular ha reconocido que empieza a ser un problema estructural a causa del cambio climático y ha lamentado la falta de obras hídricas con el fin de que no se sequen los acuíferos.

«Si no llueve en seis meses, habrá un conflicto social y económico en Andalucía. Nuestros ganaderos ya no aguantan más», ha advertido, a la vez que ha instado al Gobierno central a dedicar fondos europeos de manera urgente a que haya obras hídricas en su comunidad. «Si en Andalucía no hay agua, tendremos un drama», ha concluido.

Moreno inauguró este viernes en Palma la Feria de Abril en la Casa de Andalucía en Baleares junto a dirigentes del PP en Baleares y este sábado visita el centro de Palma y el popular mercado del Olivar.