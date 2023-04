Sumar adelanta su proyecto de país para las generales en ausencia de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El proyecto de Yolanda Díaz para concurrir a las elecciones generales que, previsiblemente, tendrán lugar en diciembre de este año, dio ayer un nuevo paso al abrir las propuestas desarrolladas por sus 35 grupos de trabajo temáticos a la participación ciudadana, para incorporar nuevas ideas o modificar las ya planteadas. Algo para lo que Sumar ha creado una página web —abierta para todo el mundo— en la que cada persona puede aportar sus propuestas a cada uno de los documentos salidos del proceso de escucha.

El acto, al que no ha asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno, ha estado presentado por Carlos Corrochano y Paula Moreno, dos de los nuevos portavoces de la plataforma. Ambos responsables han destacado la huella de Sumar que, a su juicio, contienen muchos de los avances y del actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. «Es evidente que podamos creer que los avances y conquistas, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo, lleven la bandera de Sumar y otros colectivos», apuntaba Corrochano —que actualmente trabaja como asesor en asuntos internacionales del Ministerio de Trabajo—. El nuevo portavoz también ha querido matizar que todas estas propuestas provienen de la población civil y no constituyen el programa electoral con el que el partido se presentará a los comicios. No obstante, muchas sí dan pistas del mensaje con el que Díaz se presentará a las elecciones.

En total, 35 puntos fruto de la labor de los grupos de trabajo relativos a juventud; digitalización con derechos; feminismo e igualdad; derechos y libertades LGTBI+; bienestar y derechos sociales; cultura; calidad democrática; sanidad; educación; universidades; economía para una vida mejor; trabajo decente; PYMEs y emprendimiento; ciencia e innovación; personas mayores; deporte o inclusión de personas con discapacidad.

Otros tienen que ver con cuestión urbana; vivienda digna; movilidad sostenible; transición ecológica justa; energía; agricultura y rural vivo; pesca; alimentación saludable; protección de los animales; cuidados; modelo territorial; administración y buen gobierno; justicia; políticas de seguridad y prevención; política internacional; modelo de Europa; política global de desarrollo y migraciones.

En materia de calidad democrática —el grupo de trabajo dirigido por el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca—, por ejemplo, destaca la propuesta de aprobación de una ley orgánica que buscaría cerrar las brechas democráticas y de representación entre la ciudadanía, la clase política, y su impacto en las instituciones.

Belarra y las primarias

Y mientras Sumar avanza en su camino hacia las elecciones generales, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se mostró ayer a favor de la unidad con la plataforma de la titular de Trabajo, al tiempo que calificó de «terrible» que alguien quiera que a Podemos «le vaya mal» en las elecciones locales y autonómicas.

«No me puedo creer que haya alguien en nuestro espacio político que quiera que nos vaya mal en estas elecciones autonómicas y municipales», indicó en una entrevista en la Televisión Canaria recogida por Europa Press.

Belarra mantiene la oferta a Díaz de plantear unas primarias abiertas a la ciudadanía para «decidir el mejor equipo» que la acompañe en las generales, por lo que remarcó que «está fuera de toda duda el compromiso con la unidad». Insistió en que hubiera sido «muy sencillo» llegar a un acuerdo sobre las primarias y no entiende que Díaz no haya querido firmarlo, poniendo sobre la mesa que en las elecciones del 28M Podemos se presenta con más acuerdos de confluencia en la izquierda que en el 2019 «y en casi toda España».