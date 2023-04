La vida de Froilán en Abu Dabi con un sueldo de 7.000 euros y su mala relación con Letizia: «No la puedo ni ver»

Froilán, en una fotografía de archivo Europa Press

La nueva vida en Abu Dabi de Felipe Juan Froilán, el hijo mayor de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, ha dado para todo tipo de especulaciones. El sobrino del rey se trasladó al país en el que reside también su abuelo, para huir de las múltiples polémicas que poblaban su vida en los últimos tiempos, al verse implicado en peleas con navajazos en las inmediaciones de las discotecas, ser desalojado del after ilegal de una megasauna o incluso una colisión al volante contra varios coches en compañía de su hermana, Victoria Federica, que también suele estar en el foco de la actualidad.

Las especulaciones sobre su vida en el país de la Península Arábiga se han acabado, gracias a la investigación del programa Focus, de Cuatro, que ha conseguido hablar con su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, y con varias personas del entorno del sobrino del rey, con revelaciones como el sueldo que cobra o la relación con los monarcas y las hijas de estos.

Fue el propio emérito, que hace solo una semana estuvo en España con la intención de participar en la regata de Sanxenxo, quien aseguró que su nieto está «fantástico» y «muy contento» en su nueva vida a 7.000 kilómetros de casa. En una conversación telefónica, Juan Carlos I desveló que Froilán está trabajando.

Un vida «tranquila» y «sin privilegios» con un sueldo de 7.000 euros

Una vida «tranquila», según otra persona de su círculo, con un trabajo en una petrolera —la Abu Dhabi National Oil Company— de horario «normal» y cuyo sueldo se mueve entre los seis mil y los siete mil euros mensuales. Eso sí, «sin privilegios», según comentan. Quizás, matizan, «su abuelo lo haya ayudado a conseguir el trabajo, pero debe cumplir el horario como todos».

Su vida no solo es más tranquila. También más sana, algo que no sorprende a nadie teniendo en cuenta como era su vida anterior y, sobre todo, el nuevo país en el que reside. «Está tranquilito aquí, no sale mucho. Es una ciudad tranquila y, si quiere fiesta, se va a Dubái», asegura una de sus amigas. Su pandilla de amigos está formada, sobre todo, por españoles, todos ellos ingenieros, y entre sus hobbies están el pádel, que practica un par de veces por semana, y el kite surf.

La época anterior, sus últimos meses en España, había sido dura para Froilán, según aseguran las mismas fuentes. «Lo pasó bastante mal», sobre todo por la presión mediática: «Tenía cámaras de televisión por todos los lados y estaba un pelín cansado», asegura un amigo.

Mala relación con Letizia: «Es republicana»

Según han afirmado las mismas fuentes, Froilán, de 24 años, tiene una muy mala relación con la reina Letizia, a la que no traga. «Dijo que ella era republicana», revela una de las amigas de Froilán, que, además, añade que el sobrino del rey «no la quiere ni ver». Una mala opinión sobre la esposa de Felipe VI que, según la misma fuente, comparte también su abuelo, Juan Carlos I.

En todo caso, la nula relación con Froilán Letizia se extiende también al resto de esa familia, ya que tampoco se habla ni con Felipe VI ni con sus hijas. «No quieren nada conmigo [Felipe y Letizia]. Y mis primas creo que tampoco», ha dicho, supuestamente, el sobrino más díscolo de los reyes.