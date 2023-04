Belarra aboga por la unidad con Sumar y ve «terrible» que alguien quiera que a Podemos «le vaya mal» el 28M

Ione Belarra durante una sesión en el Congreso. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha mostrado este jueves a favor de la unidad con la plataforma Sumar de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que ha tildado de «terrible» que alguien quiera que a Podemos «le vaya mal» en las elecciones locales y autonómicas.

«No me puedo creer que haya alguien en nuestro espacio político que quiera que nos vaya mal en estas elecciones autonómicas y municipales, no me lo puedo creer», ha indicado en una entrevista concedida a Televisión Canaria y recogida por Europa Press en la que ha subrayado que «lo que está en juego» no es el resultado electoral de Unidas Podemos sino «la vida de la gente».

En ese sentido, ha destacado que si su formación «gobierna con más fuerza», es la «garantía» de que se sigan fortaleciendo los servicios públicos o el «avance feminista», pues es «evidente» que cuando gobiernan «las cosas empiezan a cambiar».

«Estoy concentrada en sacar el mejor resultado posible», ha explicado. Belarra mantiene la oferta Díaz de plantear unas primarias abiertas a la ciudadanía para «decidir el mejor equipo» que la acompañe en las Generales por lo que ha remarcado que «está fuera de toda duda el compromiso con la unidad».

Ha apuntado que hubiera sido «muy sencillo» llegar a un acuerdo sobre las primarias y no entiende que Díaz no haya querido firmarlo, poniendo sobre la mesa que en las próximas elecciones Podemos se presenta con más acuerdos de confluencia en la izquierda que en el 2019 «y en casi toda España».