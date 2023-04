El Gobierno irá al Constitucional si Moreno no retira el plan de Doñana

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes. DIEGO RADAMÉS | EUROPAPRESS

La polémica entre el Gobierno y el PP en torno al Parque Nacional de Doñana no cesa. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, avisó este lunes a la Junta de Andalucía de que si no retira el proyecto de ley de regadíos en el entorno de Doñana acudirá al Tribunal Constitucional y le repercutirá las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del parque.

El Ejecutivo exige al Gobierno y al Parlamento andaluz la retirada del proyecto de ley. «Pido a Moreno Bonilla y a Núñez Feijoo que dejen de poner en riesgo el futuro de España», demandó Ribera tras concluir la reunión de autoridades andaluzas en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.

Reunión en Bruselas

El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, defendió en esa reunión que la Junta de Andalucía cumple su parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger Doñana y que la proposición de ley «en absoluto perjudica» al humedal. «Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España», aseveró el consejero.

Sinkevicius expresó su preocupación al término de la reunión porque el plan de Moreno, tal y como está, «podría degradar el humedal protegido de Doñana» y va en sentido contrario» a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a proteger el humedal y amenazó con la imposición de severas multas. Pese a ello se comprometió, según el consejero, a «evaluar» los argumentos a favor de la nueva ley.

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, insistió en que «Doñana no se toca, se protege» y consideró que la protección es compatible con la actividad de cerca de mil agricultores y familias que trabajan en una situación irregular.