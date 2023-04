Dos de los ochos ingresados por el incendio en Madrid continúan graves

Un miembro de la Policía Científica en el restaurante incendiado en Madrid. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Ocho de los heridos a causa del incendio del restaurante italiano de la madrileña plaza de Manuel Becerra continúan ingresados este lunes en distintos hospitales de la región, dos de los cuales siguen en estado grave.

Según ha informado la Consejería de Sanidad este domingo, del total de doce personas que fueron atendidas tras el incendio, que se cobró, además, dos víctimas mortales, ocho siguen ingresadas, varios en las Unidades de Quemados y otros en la UCI, aunque alguno ya evoluciona de forma favorable y podría pasar a planta.

La rápida intervención de los bomberos salvó a los clientes del restaurante Burro Canaglia de morir quemados en «una ratonera»

La noche del viernes se convirtió en una tragedia para los comensales del restaurante Burro Canaglia Bar & Resto, cuando alrededor de las 23.00 horas ardió el local, de pequeñas dimensiones y con cerca de 30 personas en su interior, por una llama que llegó al techo del establecimiento tras flambear un plato uno de los camareros.

Las llamas se propagaron con gran celeridad por la decoración vegetación artificial plástica de su interior, y comensales y empleados quedaron encerrados en su interior, de los que dos fallecieron: una clienta y un camarero. La Policía Nacional investiga el trágico suceso que causó doce heridos, algunos con quemaduras de entre el 8 y el 25 % de su cuerpo.

En el hospital de La Paz, dos pacientes están intubadas y permanecen en estado grave en la Unidad de Quemados, una mujer de 40 años con síndrome de inhalación de humos y otra de 25. Las dos tienen quemaduras en el 25 % de la superficie corporal aproximadamente, en cara, brazos y tronco.

En el Hospital de la Princesa, hay dos pacientes ingresadas: una mujer de 52 años continúa en la UCI, intubada aunque estable, y otra de 25 años está ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios, pero este lunes, previsiblemente, pasará a planta.

En el hospital Clínico, hay dos personas ingresadas, dos hombres de 26 y 21 años, que siguen en la UCI pero evolucionan favorablemente, y uno de ellos, previsiblemente, pasará a planta. En el hospital de Getafe una paciente de 25 años, afectada por inhalación de humo y con el 8 % de la superficie corporal quemada en las piernas, continúa estable dentro de la gravedad, en la Unidad de Quemados.

Por su parte, en el hospital Gregorio Marañón un varón de 29 años continúa en la UCI pero ya ha sido extubado y con evolución muy favorable.

Revisiones en locales de restauración

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado este lunes que no se cierra la puerta a que se exijan más revisiones en locales de restauración y hostelería a raíz de esta tragedia. Los técnicos de Edificación del Ayuntamiento de Madrid se encuentran revisando la documentación y evaluando qué ocurrió para que el local acabara en cuestión de minutos en llamas después de que un camarero flambeara un postre.

La vicealcaldesa ha apuntado en una intervención en TVE, recogida por Europa Press, que el establecimiento tiene licencia desde el año 1997 y actualmente se mantiene la licencia original después de que fuera traspasado. Además, ha indicado que se exigía que tuviera una salida por su tamaño.

No ha querido dar detalles de la investigación en curso para no precipitarse en las conclusiones. «No cierro la puerta a sugerir más revisiones e ir más lejos para que no vuelva a ocurrir», ha señalado lamentando lo sucedido y trasladando a los familiares su pésame.