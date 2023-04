El PP se jacta de lograr la «derogación» de la ley del «solo sí es sí»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, participa en un acto organizado por el diario Digital de Albacete. MANU | EFE

El PP se está empleando en desmontar el argumentario del PSOE sobre la reforma de la ley del «solo sí es sí». La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, insistió este viernes en que lo que el Congreso votó el jueves fue «la derogación» de la reforma del Código Penal que llevaba consigo la ley de garantía integral de la libertad sexual. De este modo, los populares inciden en que la modificación de la norma no es la corrección de una errata o un cambio técnico, como se esfuerza en trasladar Ferraz, sino una modificación de calado. «Es indigno y una falta de respeto a las mujeres que esto que tanto daño ha causado se reduzca a una errata», expresó la portavoz parlamentaria del PP.

En un acto celebrado en Albacete, Gamarra reivindicó que el PP ha «negociado y pactado con el PSOE para cumplir el deseo de la sociedad española, que es la derogación de la reforma del Código Penal». Ello, explicó Gamarra, después de advertir de las consecuencias de la norma cuando las detectaron durante su tramitación y después, cuando se vieron los efectos, momento en el que el PP registró una iniciativa parlamentaria que fue rechazada.

La secretaria general del PP también afeó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tuviera «la valentía» de estar en el Congreso y «votar a favor de la derogación de la reforma del Código Penal». «Se escondió. Fue el gran ausente, pero su ausencia no borra que es el gran responsable», incidió. Según la dirigente del PP, a Sánchez «le gusta hacer ostentación de poder, pero no tiene poder para cesar y nombrar a los miembros de su consejo de ministros» después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, una representante del Gobierno, tomara la palabra en el Congreso para desmarcarse de la reforma de la norma que había impulsado el PSOE.

Ayuso plantea cambiar la ley

Lo que el PP no se plantea es derogar la ley del «solo sí es sí» tal y como ha quedado. El vicesecretario de institucional popular, Esteban González Pons, dijo que «lo que está en vigor no lo vamos a modificar», aunque lo que hará el PP si gobierna es «una reforma probablemente del Código Penal» porque el Gobierno ha hecho en esta legislatura una serie de «remiendos», y, a su juicio, es necesario una «visión de conjunto». «El PP quiere que los violadores sean castigados con penas más graves», explicó.

Más contundente fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pidió que no se repita «semejante desmán» como lo ocurrido con la ley del «solo sí es sí» y que las leyes «ideológicas» de Sánchez se reviertan. Sobre el hecho de que el PP no se plantee derogar la norma, sostuvo que «dentro del fondo de la ley» celebraba «que se ponga remedio a males que todavía estamos por conocer». «Lo que pido es que no vuelva a suceder algo así y que, desde luego, todas las leyes del Gobierno de Sánchez que minan la convivencia y que están solamente redactadas bajo la ideología sean revertidas por el bien de todos».