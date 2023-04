Belarra advierte al PSOE del peligro de no cuidar la coalición tras reformar la ley del «solo sí es sí»

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el pleno del Congreso. EDUARDO PARRA | EUROPAPRESS

Podemos se lame las heridas 24 horas después de que el Congreso aprobase con los votos del PSOE y el PP la reforma de la ley del «solo sí es sí» con el fin de evitar las rebajas de penas a delincuentes sexuales. Ione Belarra acusó este viernes a sus socios de Gobierno de no cuidar la coalición al haber primero impulsado y después apoyarse en los populares para modificar la medida estrella aprobada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. La ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada aseguró que la imagen de ayer en la Cámara Baja con los aplausos del PP y el silencio del PSOE tras salir adelante la reforma fue «triste».

No parece en cualquier caso que las dos partes del Gobierno estén dispuestas a romper una coalición que a tenor de todas las encuestas tendrían que reeditar tras las generales de diciembre en el caso de que las urnas arrojen una nueva mayoría progresista y de sus socios nacionalistas. El ministro Félix Bolaños reconoció en una entrevista en RTVE que «lo ocurrido ayer en el Congreso no se puede ocultar». Justificó que el núcleo central de la norma sigue vigente. «Hay un artículo en la ley que habla del consentimiento, y no se toca. Con lo cual, el consentimiento está donde estaba antes de la reforma», afirmó.

Evitó en cualquier caso mencionar cualquier tipo de ruptura a poco más de seis meses de concluir la legislatura y con una presidencia de la UE a cargo de Pedro Sánchez a partir del próximo 1 de junio.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número dos del PSOE, insistió en que «se ha corregido aquello que no funciona» para a continuación destacar que el objetivo es cumplir el pacto de investidura. «Nosotras sí cuidaremos este patrimonio de la coalición que nos dieron las urnas», añadió la secretaria general de Podemos.

Pedro Sánchez, que ayer se ausentó de la votación en el Congreso para ir a visitar el Parque Nacional de Doñana, eludió este viernes en un mitin socialista alusión alguna a la reforma de la Ley del «solo sí es sí».