Feijoo: «Doñana se defiende ejecutando infraestructuras y no viniendo a visitar en Falcon»

Feijoo durante el acto del partido de este jueves en Huelva. A. Pérez | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado este jueves que «Doñana se defiende ejecutando infraestructuras y no viniendo a visitar en Falcon» y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no manosee» un parque nacional «orgullo de Andalucía y de España».

El líder conservador ha hecho estas declaraciones, recogidas por Efe, coincidiendo con la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza al Parque Nacional de Doñana en medio de la polémica por el plan de ampliación de regadíos aprobado por el Parlamento de Andalucía.

Durante su intervención en un acto del PP en Huelva, en el que ha acompañado a la candidata popular a la alcaldía de la capital, Pilar Miranda, el líder de los populares ha criticado la gestión en materia de agua realizada por el Gobierno central.

«Cinco años en el gobierno que han sido cinco años perdidos en la política hídrica; sin hablar del Pacto de Estado del Agua, enfrentando a las comunidades autónomas entre sí por el agua; enfrentando a los agricultores, ganaderos y al resto de la población con el agua y no es razonable vivir de la crispación, del enfrentamiento y llevar cinco años perdidos», ha espetado.

Ha remarcado la incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para cumplir la Ley del Trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, aprobada en el 2018, que «comprometía el agua para abastecimiento humano a las poblaciones del Condado de Huelva y para los regadíos para las fresas y los frutos situados a 30 kilómetros del coto de Doñana».

«Esa ley y las inversiones comprometidas por el gobierno están sin ejecutar y el gobierno ha incumplido con Doñana, con los agricultores y con Huelva y lo decimos porque es verdad», ha remarcado. Se ha mostrado de acuerdo con la afirmación de que «Doñana no se toca», por lo que ha pedido al presidente del Gobierno que «no venga a manosear Doñana para echar la culpa a los andaluces del problema del agua de España; no tiene sentido, no manosee un parque nacional orgullo de toda Andalucía y de toda España», ha clamado.

«Si le hubiera importado algo Doñana desde que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido hablar de sus problemas, se hubiese sentado a hablar y ejecutado las obras comprometidas, no es coherente venir en Falcon a defender a Doñana cuando se defiende ejecutando infraestructuras», ha insistido.

Al mismo tiempo, se ha comprometido de manera «clara y específica» cuando llegue a la Presidencia del Gobierno a «cumplir la Ley del 2018, a ejecutar por declaración de emergencia todas las obras comprometidas con Huelva y a preservar Doñana de cualquier ataque de desidia del Gobierno del PSOE de estos últimos cinco años».

Además, ha prometido impulsar un Pacto de Estado del Agua para que en la próxima legislatura los problemas de buena parte de España tengan soluciones pactadas con presupuestos concretos y con infraestructuras ejecutadas.