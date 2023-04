PSOE y PP pactan los primeros cambios a la ley del «solo sí es sí»

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, tras la rueda de prensa de este lunes después de la reunión del comité de dirección del partido Javier Lizon | EFE

El convenio entre el PP y el PSOE para poner los puntos sobre las íes en la polémica ley del «solo sí es sí» y acabar con beneficios a los agresores sexuales está más cerca. Aunque todavía no hay un gran pacto sellado, sí hay un principio de acuerdo relevante para sacar adelante la reforma de la cuestionada norma. A su vez, sería el primero entre ambos partidos desde que Alberto Núñez Feijoo comanda el Partido Popular.

Irene Montero dice que los populares han humillado a Pedro Sánchez con la reforma de la ley del «solo sí es sí» Miguel Ángel Alfonso

La reforma de la ley del «solo sí es sí» afronta esta semana la recta final de su tramitación en el Congreso. Ayer, se evaluaron las enmiendas en ponencia, y hoy se discutirá el dictamen en comisión para el jueves llevarlo a pleno. La ponencia contó con el apoyo de PSOE, PP, PNV y Ciudadanos. Los socios de Gobierno, Unidas Podemos, votaron en contra, junto a Vox, ERC y Bildu.

La portavoz socialista Pilar Alegría reprochó a Unidas Podemos que votase en contra del dictamen junto a grupos como Vox. A su vez, Podemos e IU calificaron de «mala noticia» que el PSOE y el PP vayan de la mano. Esa connivencia de populares y socialistas tampoco gustó en Vox. Su portavoz de acción política, Jorge Buxadé, arremetió contra la «nefasta» ley del «solo sí es sí» y el acuerdo entre PSOE y PP, aunque no desveló el voto final de su partido.

Tampoco lo hizo el PP. Borja Sémper aseguró que su negociación con los socialistas va orientada a que no queden «resquicios para más chapuzas». El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido introducir cinco enmiendas, tres vía transacción con el PSOE.

Penar la difusión

De ellas, Sémper destacó que los de Sánchez han aceptado su planteamiento de volver a tipificar como delito la «distribución o difusión pública a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología» de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. Esta característica había desaparecido en la ley.

Una segunda enmienda pactada es la relativa a corregir la destipificación del delito de trato degradante en relación con la responsabilidad de las personas jurídicas. Además, PSOE y PP pactaron tres enmiendas transaccionales. La primera corresponde al tipo básico de agresiones sexuales y a las agresiones sexuales en las que exista violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier caso su voluntad. El nuevo texto tiene por objetivo «evitar distintas interpretaciones que pudieran darse sobre la atribución de penas». Una segunda transaccional es semántica: se sustituye la palabra «circunstancias» por «modalidades». La tercera transaccional introduce dos párrafos en coherencia con otras dos enmiendas.

El PSOE, por su parte, sostiene que los únicos acuerdos alcanzados con los de Feijoo son exclusivamente «mejoras técnicas y semánticas», y que «no afectan al corazón de la proposición de ley». Así lo manifestó ayer la también ministra de Educación, quien insistió en que «el texto que presentó el PSOE con sus aspectos más nucleares, como es el consentimiento, no se ha tocado en ningún momento». Alegría también reseñó que la propuesta socialista «permite evitar que haya futuras reducciones de penas».

Mientras siguen las negociaciones, lo que sí tienen claro en el PP es que Sánchez no cumplirá sus exigencias de que asuma responsabilidades políticas y dimita o, en todo caso, cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En busca de la seguridad jurídica

m. l.

El PP no ha decidido todavía el sentido de su voto sobre la reforma de la ley del «solo sí es sí» que se votará el jueves en el Congreso. Borja Sémper insistió ayer en que quedan pendientes más asuntos que negociar con el PSOE estos dos días con el objetivo de «garantizar la seguridad jurídica» y recordó las declaraciones del portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, asegurando que no querían los votos del PP para aprobar esta ley. «Han tenido que rectificar y han aceptado nuestros planteamientos», afirmó, y lamentó que la reforma se podría haber aprobado hace siete meses con lo que no habría tantos pederastas beneficiados. Ahora, según Sémper, quedan acordar «unos flecos», aunque no asegura el voto afirmativo del PP al texto. «Puede pasar de todo», reseñó.

Entre las propuestas que el principal partido de la oposición considera más relevantes están el refuerzo de la «indemnidad sexual de los menores», lo que implicaría que el consentimiento de niños y adolescentes a mantener relaciones sexuales no puede considerarse en ningún caso válido. El PP plantea, además, reintroducir la agresión sexual por engaño o abuso de confianza o autoridad para menores de 18 años y mayores de 16. Un asunto, que todavía está en discusión. Los populares quieren aprovechar además para corregir un error de la reforma del Código Penal que modificó la malversación y que dejó fuera la responsabilidad de la persona jurídica en los casos de trato degradante, acoso laboral o inmobiliario, recoge Colpisa.

Un millar de reducciones

Lo cierto es que con la ley del «solo sí es sí», los tribunales han acordado 943 reducciones de penas a agresores sexuales, que han supuesto al menos 103 excarcelaciones, desde octubre que entró en vigor la norma, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advierte que estos datos son provisionales y que no incluyen los de todas las audiencias provinciales.

Los juzgados gallegos, por su parte, han revisado, al menos, 113 sentencias desde la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual, de las cuales 54 han visto rebajada la condena y se han producido tres excarcelaciones.

El Tribunal Supremo anunció que celebrará un pleno monográfico los próximos 6 y 7 de junio para fijar doctrina sobre la revisión de sentencias firmes por la ley del «solo sí es sí», apenas unos días después de las elecciones del 28 de mayo.