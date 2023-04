PSOE y Podemos abren otro cisma y solo pactan que acudan el banquero Cierco y Villarejo a la tercera comisión Kitchen

El excomisario José Villarejo, el pasado noviembre, a su llegada a una vista en la Audiencia Provincial de Madrid SERGIO PEREZ | EFE

La nueva comisión Kitchen del Congreso para investigar las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP y la existencia de una trama parapolicial arrancará en la Cámara Baja el próximo 10 de mayo con solo dos comparecencias, la del excomisario José Manuel Villarejo y la del expresidente de la Banca Privada de Andorra (BPA) Higini Cierco. Los partidos solo fueron capaces de acordar un listado de mínimos para no hacer fracasar de nuevo la comisión -la última sesión celebrada el 30 de marzo no salió adelante al no conseguir mayoría ninguna de las listas presentadas por los grupos-, dando su visto bueno finalmente a la lista que el PNV llevó a la reunión.

Ninguna otra propuesta relativa a nombres cosechó este martes los apoyos suficientes. Principalmente por el veto cruzado entre socialistas y morados. Lo que parecía una nueva oportunidad para desgastar al PP en la que supondrá la tercera investigación relativa a la trama Kitchen ha acabado por convertirse en un nuevo motivo de cisma entre PSOE y Unidas Podemos. Entre los nombres propuestos por la formación liderada por Ione Belarra se encontraban algunos periodistas a los que los morados acusan de estar detrás de noticias falsas vertidas contra el partido en los últimos años. Podemos sostiene que no se puede indagar sobre esas supuestas cloacas del Estado sin tener en cuenta las implicaciones de algunos de estos representantes de medios. Otro de los que completaban dicha lista era el propio Pablo Iglesias, ex secretario general de los morados. Según el partido, el también exvicepresidente del Gobierno habría sido una las principales víctimas de estas noticias falsas.

Pero el PSOE, que planteaba 23 comparecientes, es partidario de centrar la investigación en los mandos y cargos policiales de la época de la trama Kitchen. Y por ello mismo votó en contra de la lista presentada por el socio minoritario del Ejecutivo. Fuentes socialistas afearon a Podemos ser el único grupo de izquierdas que rechazó su propuesta de nombres -su lista sí logró el aval de PNV, EH Bildu, ERC y PDECat-, acusando a los de Belarra de querer «imponer» sin abrirse a acuerdos. Según el PSOE, la tarea de la comisión no debe ser juzgar el trabajo de los periodistas ni el de las víctimas de las llamadas cloacas del Estado, sino llevar a personas que puedan aportar información útil. Razón por la cual, sostiene Ferraz, su lista incluye nombres como el del propio exministro del Interior Jorge Fernández o la ex número dos de los populares, María Dolores de Cospedal. El nombre que no recoge la propuesta de los socialistas y que también reclamaban los morados era el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Nuevo método de trabajo

Una de las opciones que se baraja para desbloquear la situación, dado que no parece probable que ninguna lista logre los apoyos necesarios -más allá de la propuesta de los nacionalistas vascos-, pasa por plantear una votación nombre por nombre de los comparecientes. Pero antes habría que votar de nuevo el método de trabajo. Algo que se podría hacer la semana que viene, para luego el 9 de mayo -un día antes de las primeras comparecencias- proceder a esa votación por nombres separados. «Lo que no tiene sentido es una comisión de investigación con dos comparecencias ni tampoco con 50», apuntaban fuentes de la comisión, que preside Ferrán Bel. diputado catalán del PDECat.

La comparecencia de los dos únicos nombres aprobados hasta ahora en Kitchen III, Villarejo y Cierco, se producirá el 10 de mayo -a dos días del inicio de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28M-. Aunque según fuentes parlamentarias, la comisión suspenderá sus trabajos hasta después de los comicios.