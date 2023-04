Iglesias responde a Díaz: «La entrevista aleja aún más a Yolanda y a Sumar de Podemos»

El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias. MARISCAL | EFE

Tras la entrevista de Yolanda Díaz en La Sexta, en la fue muy crítica con Pablo Iglesias, hoy llegó la repuesta del exlíder de Podemos. Fue en un artículo publicado en Contexto y Acción, un medio en el que colabora, donde reconoció que lo dicho por la vicepresidenta del Gobierno aleja aún más a Sumar de Podemos.

Iglesias no contesta directamente a Yolanda Díaz, lo hace al presentador y director del programa, Jordi Évole, porque «los dos sabemos que quien formula las preguntas a veces tiene más poder que quien las responde». Afirma que no fue la mejor entrevista de la vicepresidenta del Gobierno y como primera reflexión pone en duda que sus palabras puedan ayudar a que «Ada Colau revalide la alcaldía o que a la izquierda mantenga la comunidad valenciana».

Iglesias reconoce después que está acostumbrado que a que le digan que es «autoritario y machista» y cuestiona que no entiende como esas acusaciones «ayudan a construir la unidad». «¿Debería callarme y dejar volar a las compañeras que lideran Podemos?», se pregunta. «Estoy cumpliendo el rol que me pidió mi secretaria general, que es la secretaria general de Podemos y se llama Ione Belarra», responde el propio Iglesias, quien desvela que «Ione me pidió ser un activo mediático del partido, básicamente porque no hay nadie que defienda las ideas de Podemos en las televisiones y las radios». Iglesias sostiene que hay mucha gente que quiere que no se calle «empezando por muchos compañeros de Sumar», pero anuncia que seguirá expresándose y estando a disposición de su secretaria general.

Las negociaciones con Sumar

Aunque Iglesias sigue pensando que la unidad es necesaria, como dijo el pasado fin de semana en el acto de Podemos en Zaragoza, considera que el acuerdo con Sumar ahora está más lejos. «La entrevista aleja aún más a Yolanda y a Sumar de Podemos», reconoce en su artículo, y señala que la vicepresidenta debe dejar de pretender integrar a Podemos en la plataforma. «Creo que ambos espacios deben caminar juntos electoralmente, pero sin negar que son diferentes. Sería mentira decir que Sumar y Podemos son lo mismo. Ayer se vio», reflexiona.

Agradece a Díaz que se muestre solidaria con el «acoso que ha sufrido Podemos», pero luego le recrimina su tibieza. «Ione Belarra jamás duda en señalar que la clave de las cloacas y la violencia contra Podemos es mediática y no se corta en poner nombres y apellidos a ese acoso. Ione pronuncia el apellido de Ferreras (La Sexta), Quintana (Telecinco) y de Roig (presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona). «Y sé que cada vez que digo que Ferreras es un corrupto, Yolanda y su equipo piensan: ¿Por qué no se callará», reflexiona.

Reconoce su machismo

La última parte de su reflexión va sobre la acusación que le realizó Díaz en la entrevista de tener «actitudes machistas». «¿Tengo comportamientos machistas? Claro que sí. Muchos hombres de izquierdas los tenemos y el primer paso para dejar de tenerlos es admitirlos y trabajar para hacernos mejores», afirma Iglesias.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en una imagen de archivo. Javier Lizón | EFE

Belarra replica a Díaz que el afán de unidad de Podemos es indudable

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha respondido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el compromiso con la unidad de Podemos está «fuera de toda duda» y que está disponible para firmar un acuerdo sobre primarias abiertas cuando ella quiera.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la también ministra de Derechos Sociales ha subrayado que «tiende la mano» a Díaz para lograr un pacto con Sumar, pese a que son dos proyectos diferentes, con vistas a presentarse conjuntamente y dar un mensaje «positivo» al electorado, pues interesa por motivo de la ley electoral ese frente amplio.

Preguntada por la entrevista de la vicepresidenta ayer en La Sexta, donde Díaz deslizó que veía falta de disposición al acuerdo por parte de Podemos y que pedía unidad a «torta limpia» deprimiendo con ello al electorado, Belarra ha dejado claro que «en absoluto» hay falta de voluntad para lograr una coalición con Sumar.

Y en este punto, ha subrayado que en política es relevante fijarse «en los hechos» y en la «carta de servicios» que puede poner cada uno encima de la mesa. Concretamente, ha destacado que Podemos ha hecho sus tareas de cara a las elecciones del 28M al cerrar «más que nunca» acuerdos de unidad con IU en los territorios, un balance del que está orgullosa.

«Creo que el compromiso de Podemos está fuera de toda duda, sobre todo porque bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, nosotros conseguimos construir un espacio unido que iba, digamos, desde lo que representan los Verdes en Alemania hasta el Partido Comunista», ha reivindicado la secretaria general de la formación morada.