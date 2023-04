Ceuta y Melilla miran a Marruecos el 28M

Antonio Sempere | EUROPAPRESS

Las nuevas relaciones diplomáticas de España con Marruecos preveían un aperturismo compartido entre ambos países y fueron un serio problema para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque el precio era abandonar a los saharauis a su suerte. Sin embargo, las próximas elecciones autonómicas en Ceuta y Melilla el 28 de mayo ponen a las dos ciudades autónomas en el epicentro de las medidas incumplidas con respecto al tráfico de personas y mercancías por las fronteras de las urbes autónomas. Ello, sumado a las actuaciones de Marlaska con respecto a la inmigración y las elevadas tasas de paro ponen el caramelo de la victoria electoral en boca de Feijoo, mientras que el PSOE no tiene opciones de gobernar. Un palo para los socialistas de cara a las generales.

El último sondeo de GAD3 para Ceuta indica que el PP se haría con la victoria al pasar de nueve a 11 diputados, mientras que el PSOE caería de los siete a seis. Vox también caería de seis representantes a cinco. MDyC conservaría sus dos diputados al igual que Ceuta Ya!, que conserva tan solo uno. La suma de las derechas resolvería la gobernanza a favor de Juan Vivas, que lleva al frente de Ceuta desde el 2001, uno de los políticos más veteranos en su cargo. Por otro lado, en Melilla el resultado sería similar al de su vecina. El PP subiría de los 10 diputados a 13, mientras que el PSOE se mantendría en cuatro. A su vez, Coalición por Melilla (CpM) perdería dos y pasaría de tener ocho a seis. Vox mantendría sus dos representantes a la vez que, curiosamente, Ciudadanos, partido que evita su defunción política, al contrario que en el resto de la geografía española. Eso sí, sin su candidato habitual, Eduardo de Castro, que está imputado por un caso de corrupción.

Cuestión de fronteras

La problemática de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos tiene dos niveles de lectura: comercial y humana. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue poniendo fecha de apertura a las aduanas tras el inicio de las nuevas relaciones diplomáticas con el reino alauí.

Sin embargo, la apertura pasó de julio del 2022 —en ese año sí se abrió el paso humano, pero no de mercancías— a enero de este año, y de ahí a un punto incierto, puesto que las autoridades de ambas ciudades reprochan que, a efectos prácticos y salvo un ensayo de Exteriores con productos de higiene, las fronteras comerciales siguen cerradas. «Hay un calendario acordado, pero no queremos avalanchas ni cientos de personas. No queremos volver al pasado, pero lo verán ustedes», señaló Albares hace meses.

También el tráfico humano ha decrecido. Si antes pasaban al día unas 30.000 personas entre ambas ciudades y Marruecos, las cifras oscilan en estos momentos entre las 3.000 y las 5.000, según la Delegación del Gobierno. Generalmente, marroquíes de las ciudades próximas, como la de Tetuán. El tránsito no se ha reanudado, y entre las autoridades ceutíes y melillenses el enfado es doble y se mira al Ejecutivo de Sánchez y al reino de Mohamed VI como causantes del caos fronterizo. A ello se suma el tránsito irregular de personas. El último incidente de la valla de Melilla el pasado 24 de junio, que se saldó con entre 23 y 72 inmigrantes, según las diferentes fuentes, y que a la postre le valió a Marlaska una reprobación del Congreso, también puso a esta ciudad autónoma en el centro de la polémica, mientras que sus autoridades culpaban a dos manos: a Marlaska por la falta de recursos y a Marruecos por no impedir una avalancha humana sobre la que tenía capacidad de prevención.

El mayor paro de España

Con los constantes roces entre Marruecos y las gestiones del Ejecutivo central, el gran problema de ceutíes y melillenses se ha enquistado en estos últimos cuatro años. Las dos ciudades autónomas son las que más tasa de paro nacional presentan. Concretamente, Melilla tiene al 22,1 % de su población desempleada, mientras que el dato más preocupante es el de Ceuta, puesto que casi el 30 % de su población tampoco tiene empleo. La media española es del 13,7 %, según datos del INE.

Comisiones Obreras evaluó en un informe que «la población de origen extranjero tiene peores indicadores de mercado de trabajo que la población autóctona. En el caso de Ceuta, además son peores que a nivel general, al igual que para el resto de la población activa ceutí». En el entorno de extranjeros desplazados a la ciudad, la tasa de desempleo ronda el 60 %.

Imbroda, candidato del PP en Melilla

Juan José Imbroda: «La frontera de Melilla con Marruecos sigue cerrada a pesar de que Sánchez vendiera el Sáhara»

Juan José Imbroda será candidato del Partido Popular a las elecciones en la ciudad autónoma de Melilla. Muy crítico con las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que su localidad ha sido abandonada por el Ejecutivo y espera la llegada de Feijoo a la Moncloa para poner solución a los problemas que aquejan a Melilla. Porque, en caso contrario, dijo en un evento, «no sé qué va a pasar con la España africana». Ya gobernó la ciudad entre los años 2000 y 2019 gracias a una moción de censura cuando estaba en el partido Unión del Pueblo Melillense. Es, además, senador

—¿En qué momento se encuentran las fronteras?

—Las relaciones fronterizas están mucho peor que cuando gobernaba Mariano Rajoy. En agosto del 2018, Marruecos cerró unilateralmente la frontera y sin embargo, siguen cerradas cinco años después a pesar de las reuniones de Pedro Sánchez con Mohamed VI. A pesar de ello y a pesar de que Sánchez haya vendido de forma disparatada el Sáhara a Marruecos, la frontera sigue cerrada y no hay tráfico de mercancías ni régimen de viajeros. No existen relaciones y el comercio fronterizo ha caído y sigue en cero.

—¿Qué planes tiene para mejorar la situación?

—Debido a que el Gobierno marroquí cercenó la aduana comercial, dijimos hace cinco o seis años que había que mirar al norte y entrar en la Unión Aduanera y aliarnos con la instancia europea. También que nos equipararan a una región ultraperiférica y se dejara de aplicar la excepcionalidad del tratado Schengen, que también la teníamos. La prosperidad va a venir del norte.

—¿Destina el Estado los suficientes recursos a su ciudad?

—No. Teníamos 300 millones en el presupuesto de inversiones del 2018 y desaparecieron. Y con ellos, la posibilidad de hacer dos muelles y dos cruceros con la primera firma del mundo. Queríamos desarrollar Melilla como punto de partida y llegada de estas embarcaciones y se lo cargaron. ¿Pero a qué Estado le vamos a pedir recursos para Melilla si Sánchez nos tiene abandonados? No tiene una política coherente respecto a la ciudad. Cuando Feijoo llegue a la presidencia, atenderá nuestras necesidades.

Eduardo de Castro, presidente de Melillla, en una imagen de archivo Stephanie Lecocq | EFE

Eduardo de Castro, ausente de los comicios por presunta corrupción

Eduardo de Castro se hizo con la presidencia de Melilla en el 2019. Es de los pocos cargos de Ciudadanos que han tocado cotas altas de poder a nivel regional, y el único que lo ha hecho con el mayor grado de poder orgánico. Sin embargo, en el 2021, a mitad de legislatura, el partido naranja decidió expulsarle de la formación, tal como indican sus estatutos, por haber sido imputado en un caso de corrupción y haberlo ocultado al partido. Concretamente, por prevaricación administrativa respecto a concesiones irregulares sobre la grúa de Melilla, que se quedó sin dar servicios hasta que se concedió su explotación a un familiar del vicepresidente. También fueron imputados los exconsejeros Julio Liarte ( Hacienda) y Paula Villalobos (Presidencia). Sin respaldo político posible, Eduardo de Castro descartó presentarse de nuevo a las elecciones con el deseo final de «que Imbroda no sea presidente».