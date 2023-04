Zapatero apela a la «pacificación» de Cataluña como reclamo para el 28M

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero junto al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig Kai Försterling | EFE

No es seguramente el asunto que más quisieran blandir, de cara a las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, los candidatos socialistas. No es, desde luego tampoco, donde Ferraz quiere poner el foco en estos momentos, a pesar de que el propio Pedro Sánchez ha defendido alguna vez que será para él un «activo» electoral. Pero el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero blandió este sábado los indultos a los líderes del procés ante los alcaldes y concejales reunidos en la Conferencia Municipal que el PSOE celebra en Valencia casi como insignia con la que presentarse a los ciudadanos.

Zapatero -que abandonó el Gobierno en 2011 completamente achicharrado por su gestión de la crisis financiera de 2008, a la que se tuvo que enfrentar en buena medida maniatado por las políticas de austeridad dictadas desde Bruselas- puso también sobre la mesa la cuestión a la que en la dirección actual de los socialistas fía la buena marcha de la campaña, los datos de crecimiento económico y empleo, la reforma laboral, la de las pensiones, la subida del SMI... Pero concedió a la «pacificación» de Cataluña un valor singular.

Tras subrayar que la violencia estuvo presente en España «de manera ininterrumpida» durante dos siglos hasta hace apenas once años, cuando ETA anunció su cese definitivo en los compases finales de su mandato, el expresidente defendió que «la paz es la contraseña de la democracia» y argumentó que, «seguramente el servicio mayor que el PSOE crea a España» es preservarla. «Para mí la decisión que distingue a un presidente con liderazgo y visión de futuro -defendió- es la decisión que Pedro Sánchez con valentía y acierto tomó a la hora de aplicar indultos a la situación de Cataluña».

Zapatero, invitado principal en la inauguración de la convención, hizo en todo caso un discurso elogioso de toda la actuación del Ejecutivo, desde la actualización de la ley de la memoria hasta la recién acordada ley de vivienda. Y cargó contra el PP. «Tienen tan pocas ideas que tienen que recurrir a predicadoras que nos digan que el cáncer se cura rezando. Son los profetas del desastre y unos desastres como profetas», ironizó. «¿Que subimos el SMI? ¡Viene un gran paro!. Pues no, el empleo sigue yendo muy bien y felicito al Gobierno por esa tarea. ¿Que se aprueba la reforma laboral? ¡Va a generar un gran paro!. Y miren, está creciendo el empleo estable e indefinido. Se aprueba la ley de la vivienda y ya están diciendo que van a subir los precios. ¡No tengan tanta ansiedad, tengan un poco de paciencia!

Antes, le había precedido en el escenario la número dos del partido, María Jesús Montero, que tras poner en valor los más de ciento cuarenta años de historia del partido, lanzó un mensaje con dardo hacia sus socios de coalición, Podemos, que ha sellado más acuerdos que nunca con IU para intentar superar el reto de no quedar diluido este 28-M. «Las organizaciones políticas no son nada más que una noche de verano cuando no están enraizadas en el territorio. Si alguien tenía dudas lo hemos aprendido en esta última etapa. ¿Todas las organizaciones que nacen al albur de una situación política y no se enraízan en los pueblos y ciudades? Pasa la ola -dijo- y no queda nada de ellos».