Bronca en el parlamento andaluz por el agua de Doñana: «Si lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono»

Europa Press

El debate se presentaba caldeado y, una vez más, acabó en bronca en el Parlamento andaluz. Esta vez fue Doñana y la ley que regulará los regadíos en el Condado de Huelva, en el entorno del parque nacional, la que desató el conflicto. Lo hizo después de que la presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, arrojara arena sobre el escaño del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para mostrar lo que, según dijo, va a ocurrir en Doñana si se aprueba esta propuesta de ley de PP-A y Vox, con la que van a «secar» el parque nacional y se quedará como «un desierto».

Pero el gesto no gustó nada al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), quien abroncó a la diputada diciéndole que estaba «muy mal» lo que había hecho, y que era «una falta de educación». «Se le debe caer la cara de vergüenza», le ha reprochado Jesús Aguirre, que a renglón seguido ha llamado al orden a la diputada y le ha pedido «un poquito de por favor y de dignidad, y no mofarse de esta cámara, que es lo que ha hecho». No solo eso. El responsable de la Cámara, según Europa Press, también le espetó a la diputada que «si lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono». Pero ella no se quedó callada, acusándolo de «faltarle al respeto».

«Usted le ha faltado el respeto a la cámara», le ha respondido el presidente del Parlamento, que más adelante, ya en el transcurso de la intervención de la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en este debate, ha leído el artículo 14 del reglamento del Parlamento, que recoge que «los diputados están obligados a adecuar su conducta al reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios».