El ruido dentro de la coalición frena el intento de Sánchez de vender su gestión

«Eso que vosotros llamáis Gobierno es un rato». La frase, pronunciada por una de las ministras de Pedro Sánchez hace apenas una semana, cuando el aire entre Yolanda Díaz y la cúpula de Podemos por el lanzamiento de Sumar se cortaba ya con un cuchillo, ilustra hasta qué punto los socialistas intentan minimizar el impacto que puede tener sobre la estabilidad del Gobierno la división de sus socios de coalición. Ya no es solo que, a las puertas de las elecciones del 28 de mayo, los morados hayan decidido exacerbar sus conflictos con el PSOE para presentarse como «motor» de los grandes avances sociales. Es que aquella coalición de Gobierno que Pablo Iglesias reivindicó como su gran hazaña ha pasado a ser de hecho tripartita.

Si Sánchez aspiraba a dejar atrás el ruido en el primer trimestre del 2023, doble taza. En el ala socialista admiten que el «malestar» de las ministras de Podemos —la titular de Derechos Sociales y secretaria general del partido, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero— es evidente. Los restos de la batalla por la reforma de la ley del «solo sí es sí», que el jefe del Ejecutivo decidió llevar al Congreso en contra del criterio de las dos dirigentes cuando ya había centenares de rebajas de condenas por agresión sexual, siguen siendo perceptibles. Con el PSOE y con Díaz que, pese a asumir la posición de su grupo parlamentario, dejó claro que no compartía la negativa a modificar la norma.

Gestión y política internacional

En el Gobierno rechazan, sin embargo, que la gestión vaya a resentirse. «Una cuestión es la relación entre los distintos partidos políticos, y otra es la acción ordinaria de un Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado en el que las negociaciones no están tanto entre distintas formaciones políticas, sino entre distintos departamentos ministeriales», argumentó el martes la portavoz, Isabel Rodríguez.

El PP ya ha hecho de la fragmentación del Ejecutivo una de sus principales líneas de oposición, pero en la Moncloa defienden que, frente a las previsiones «agoreras» de Feijoo, están en condiciones óptimas para competir en gestión. Tras ella y la política internacional, a la que se ha entregado en cuerpo y alma dentro de los trabajos preparatorios de la presidencia de turno de la UE, se ha parapetado el presidente del Gobierno, deliberadamente al margen de unas trifulcas que, no obstante, provocan temor en sus filas ante la posibilidad de un retraimiento del voto progresista.

En sus últimas intervenciones públicas, Sánchez no mencionó el proyecto de Díaz, pese a que, en la práctica, le ha dado carrete otorgándole, por ejemplo, un papel protagonista en la réplica a Ramón Tamames en la reciente moción de censura de Vox.

«Socio incómodo»

Que los socialistas consideran a Podemos un «socio incómodo», como dijeron Belarra y Pablo Iglesias, es un hecho. No lo es menos que en Ferraz cruzan lo dedos para que los morados alcancen un acuerdo con Sumar y no haya dos candidaturas a la izquierda del PSOE. De ir por separado, las posibilidades de reeditar la coalición se verían mermadas. Para seguir en la Moncloa es preciso que Sánchez supere a Feijoo, o no quede muy por detrás de él en escaños, y que Vox no sea tercero.

Entretanto, el jefe del Ejecutivo se afana en hablar de economía para demostrar que el ruido no hace menos operativa la coalición. En cada acto, presume de haber convertido a España en un país muy atractivo para la inversión internacional, con cifras récord en el 2022 de 30.000 millones. Los datos de paro de marzo —con una caída de 49.000 personas, la mayor en términos porcentuales desde el 2002— le sirvieron para volver a reivindicar la reforma laboral. Y las movilizaciones en Francia, para presumir de una reforma de las pensiones avalada por Bruselas que ha preservado la «paz social». También se vanagloria de ser el segundo país de la eurozona con menor inflación en marzo, de haber reducido la deuda pública más de lo esperado en el 2022 o de haber cerrado el año con un déficit del 4,8 %, inferior al 5 % comprometido.