Ortuzar, contra Bildu en el Aberri Eguna: «Siguen siendo los de siempre. Son los de la mani aunque vistan de Armani»

Andoni Ortuzar, presidente del PNV H.Bilbao | EUROPA PRESS

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha presumido este domingo de «autenticidad» aberzale frente a EH Bildu, al que ha calificado de «transformistas» por querer «parecer lo que no son para ver si engañan a la gente» cuando se acercan las urnas. «Meten en el armario el palestino, el forro polar y el flequillo cortado a motosierra para ponerse chaquetas de diseño, camisetas de marca y cara de no haber roto nunca un plato. Ojo con los transformistas. Por dentro siguen siendo los mismos de siempre. Son los de la mani aunque vistan de Armani. ¡Tengamos memoria, que no nos la den con queso!», ha advertido Ortuzar ante los aplausos de los miles de militantes y simpatizantes que han abarrotado la plaza Nueva de Bilbao.

En plena precampaña, el día de la patria vasca, el Aberri Eguna, ha servido al PNV para insistir en que la apuesta de la izquierda aberzale por el perfil institucional, los acuerdos en Madrid con Pedro Sánchez y una campaña centrada en la economía, la empresa o la transición energética es solo una maniobra de distracción para competir con el PNV.

De hecho, frente al perfil bajo que mantendrían los de Arnaldo Otegi, a quienes beneficiaría una participación baja, Ortuzar ha vuelto a hacer su tradicional llamamiento a hacer campaña «de alpargata» y a estimular la movilización «casa a casa y pueblo a pueblo». Porque, de hecho, de lo que se trata para el PNV, según ha insistido Ortuzar, es de lograr que al frente de las instituciones vascas haya el mayor número posible de «aberzales» para así construir la nación vasca «día a día».