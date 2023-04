Aragonès resiste a Puigdemont y salva el primer medio año de Gobierno sin Junts

El presidente Pere Aragonès, este jueves en el patio de los naranjos del palacio de la Generalitat Quique García | EFE

Todas las fuerzas políticas le vaticinaban un recorrido muy corto. Pero de momento, el Gobierno de Pere Aragonès en solitario aguanta y hasta se pone el objetivo de agotar la legislatura, cuando está muy cerca de doblar el ecuador. Hoy, hace seis meses, Junts decidió en una consulta interna salir del Gobierno catalán y dinamitar la mayoría secesionista. Puigdemont intentó hacer descarrilar el Gobierno de ERC. La política catalana dio un vuelco, tras más de una década de procés y alianzas independentistas. Aragonès tuvo la opción de someterse a una cuestión de confianza, como le pidieron Junts y la CUP, que pasaron a la oposición. Lo descartó y apostó por gobernar en solitario, bajo la fórmula de la geometría variable.

El Ejecutivo catalán fue investido hace dos años por 74 diputados y ahora cuenta con el único apoyo de los 33 diputados de ERC (sobre 135). Un respaldo muy corto, que le obliga a pelear cada decreto que lleva al Parlamento, con muchos sobresaltos. Sin embargo, en este período, Aragonès ha sido capaz de aprobar los Presupuestos de la Generalitat, gracias al PSC y En Comú Podem, y ha concluido la negociación con el Gobierno de la reforma del Código Penal, que no está dando los frutos deseados por los republicanos.

A pesar de buscar socios no secesionistas, alentando el fantasma del tripartito, y de pactar con Pedro Sánchez un cambio legal que algunos en el nacionalismo ven como una rendición pues no ha conseguido que Junqueras pueda concurrir a las próximas elecciones y podría no evitar la entrada a prisión de algunos dirigentes del 1-O, Aragonès y ERC no lo pagan excesivamente en las encuestas. Aunque hay alguna señal de aviso.

Caída en apoyos

La valoración que hacen los votantes de Esquerra de la gestión del Ejecutivo ha pasado en seis meses del 4,6 sobre 10 al 5,2, según el último CEO de la Generalitat. En el sondeo oficial del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras sigue siendo el político mejor valorado de Cataluña. Sus correligionarios le ponen un 6,9 de nota. No obstante, Aragonès está aún lejos de ser un líder carismático. En la valoración de sus electores, está a un punto de distancia de Junqueras y es menos conocido que Carles Puigdemont, el presidente de ERC o Inés Arrimadas. Lo que más tiene que inquietar a los de Aragonès es que el PSC se consolida como primera fuerza y aspirante a la Generalitat y que ERC no consigue ampliar su base, a pesar de su giro no unilateralista para intentar crecer en el área metropolitana de Barcelona. Los republicanos obtuvieron el 21 % de los votos en las elecciones del 2021 y ahora se mueven en una estimación del 18 %-22 %. En intención directa, según el último CEO, los de Junqueras pierden seis puntos respecto al barómetro de octubre. Las encuestas advierten de un aumento de la abstención en las filas nacionalistas, que podrían no repetir la mayoría absoluta.

Junts coge aire tras salir del Gobierno

Aragonès ha centrado estos meses su acción de gobierno más en la gestión que en la agenda soberanista. En principio, ha anunciado que en breve hará pública su propuesta de acuerdo de claridad para pactar un referendo con el Gobierno central. El presidente quiere llevar la iniciativa al Parlamento catalán, pero de momento no tiene apoyos para ello. Junts y la CUP no quieren saber nada y solo los comunes ven con buenos ojos una fórmula de referendo a la canadiense.

El presidente de la Generalitat prepara el terreno para iniciar una nueva negociación con el Gobierno, de cara a una hipotética siguiente investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos apuestan por reeditar la mayoría de esta legislatura, pero exigirán reactivar la mesa de diálogo, con el referendo pactado como tema estrella. ERC ha mostrado más sintonía con Podemos que con Yolanda Díaz. La geometría variable del Gobierno catalán trata de acordar los temas económicos con las fuerzas de izquierdas, y los asuntos identitarios, con los independentistas. Esa es la teoría, porque Junts y la CUP están ejerciendo una oposición muy dura. El independentismo radical, en cualquier caso, está perdiendo fuerza. Solo el 9 % de los catalanes es partidario de la vía unilateral para alcanzar la independencia. El secesionismo radical fracasó en su intento de boicotear la cumbre entre Macron y Sánchez celebrada en Barcelona a la que asistió Aragonès y apenas un centenar de fieles han arropado a Clara Ponsatí, tras su detención en la capital catalana, después de regresar, y a Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental. Solo el regreso de Carles Puigdemont y su detención pueden poner en aprietos la legislatura catalana.